En Xalapa no hay narcomenudeo ni cobro de piso: Alcalde

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, negó que en la Capital del Estado exista el delito de narcomenudeo y dijo que hasta el momento no tiene un reporte al respecto.Durante entrevista posterior a conferencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien expuso el hallazgo de tres cadáveres en el Camino Antiguo a Las Ánimas tendría que ver con el narcomenudeo, el Alcalde negó que existan bandas delincuenciales que se dediquen a dicho delito en la Capital del Estado.“No es así, yo no tengo esa información, no la hemos nosotros registrado”, expresó al agregar que si se le envía la información, hará lo propio “pero si ustedes ven transparencia, no me ha llegado un informe donde alguien se queje de ese tipo (de delito)”, dijo.A Ricardo Ahued se le insistió sobre los hechos que han sido públicos, donde se señala que en las plazas comerciales hay cobro de piso y narcomenudeo pero insistió en que no cuenta con esos datos.Incluso, expuso que Xalapa se encuentra tranquila en ese sentido.No obstante, invitó a que se hicieran las denuncias para que como autoridades puedan proceder, tanto de la parte estatal como municipal “pero yo he visto a todas las tiendas ahorita en paz”.Al cuestionarle que, no por no tener los datos, significa que el delito no existe en Xalapa, reiteró que lo que podía hacer es una invitación a las cámaras empresariales para que en caso de que se presentaran este tipo de acciones, interpusieran sus denuncias.“Yo no sé, si existe tendrán que presentar la denuncia y daremos seguimiento (…), yo he visto a todas las tiendas en paz, estamos con el Consejo Coordinador Empresarial, con las Cámaras Empresariales, los atiendo todo el tiempo y les he pedido que si tuvieran algo que se conduzcan o nos conduzcamos con la Fiscalía y apoyar en todo caso para su tranquilidad, porque sino, ya no estarían y estarían cerrados y se estarían yendo”, finalizó Ricardo Ahued Bardahuil.