En Xalapa, piden ayuda para recuperar a menor sustraído por su padre

Esta mañana, manifestantes bloquearon dos de los tres carriles de la calle Enríquez en el centro de Xalapa para solicitar el apoyo del Ejecutivo Estatal y la Fiscal General para la localización del niño Ethan Ulises, quien, mencionaron, está secuestrado por su padre y su abuela.El representante legal de la madre del menor, Carlos Navarrete, declaró que en varias ocasiones el Gobernador lo ha apoyado y atendido sus demandas, por esto mismo acude nuevamente a solicitarlo."Nosotros pedimos justicia al señor Gobernador y la Fiscal General del Estado, que realmente sí trabajan", expresó.Añadió que no sólo se trata de un problema familiar sino ya es un problema de secuestro, pues no les quieren decir en dónde está el infante, además de sufrir abuso físico por parte de su abuela."El problema de esto es que la madre se acaba de enterar que la abuela lo golpea. Entonces eso no es posible (...) Es un problema de secuestro, no es familiar. Si fuera sustracción de menores estoy de acuerdo pero no, no quieren decir ni dónde está", agregó.En este sentido, solicitó que el gobernador Cuitláhuac García dé la orden para que el personal correspondiente los acompañe a buscar al niño y se haga lo necesario de acuerdo con la Ley penal.Por su parte, Daneli Cortés Filobello, madre del niño, informó que el menor había sido sustraído de su casa por su padre, Ulises Acosta Huerta, esto el pasado jueves en Lomas del Rogel, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata.