En Xalapa, se planean aplicar 57 mil vacunas antiCOVID

El delegado de la Secretaría del Bienestar y coordinador de los Programas Sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, detalló que serán más de 57 mil las dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 que se aplicarán en Xalapa.



En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, señaló que en la Capital se vacunará desde este sábado a los adultos mayores de 60 años.



Explicó que debido al ultracongelamiento que requieren y la logística para su transportación, las dosis de la vacuna de Pfizer son las más aptas para las grandes ciudades y todas las vacunas tienen el grado de efectividad necesario para adquirir la inmunidad contra el virus SARS-COV-2.



“Son el porcentaje necesario, entiendo que son 57 mil vacunas las que van a llegar, es decir, las necesarias y el plan de vacunación requiere protocolos de ultracongelamiento y necesitamos instalaciones, todas las vacunas tienen los mismos estándares de garantía y seguridad en lo que es la inmunización”, dijo.



El funcionario insistió en que no es necesario acudir desde la madrugada a hacer fila, porque hay suficientes dosis para todos. Comentó que muchas personas se desvelan pensando que se van a acabar y prefieren acudir muy temprano para no quedarse sin la inmunización.



“Hay vacunas suficientes, la planeación está muy bien hecha para que exista, es más fácil que sobren vacunas a que falten”, dijo Huerta Ladrón de Guevara al asegurar que esto fue gracias al esfuerzo diplomático que hizo el Gobierno Federal y que permitió que países como India, China, Estados Unidos, Francia, Cuba y Rusia entregaran más dosis a México.



Recordó que para la jornada, los ciudadanos deberán presentar credencial para votar, copia de la CURP y un comprobante de domicilio reciente; aunque también pueden llevar su acta de nacimiento para acreditar que son de Xalapa o una constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento.



El funcionario estatal apuntó que esta vacuna requiere de dos dosis, por lo que la segunda será aplicada entre los 35 y 40 días siguientes, para lo cual se toman los datos de las personas inoculadas a fin de avisarles cuando deben asistir nuevamente.



Dijo además que es muy importante no acudir sin desayunar, o suspender el tratamiento médico actual y en caso de requerir ayuda, que sólo lo acompañe un familiar, siempre respetando las medidas sanitarias de sana distancia y portando cubrebocas.



En el caso de las personas que estén postradas en cama y no puedan acudir al módulo de vacunación correspondiente a su domicilio, explicó que la brigada correcaminos acude a aplicársela, aunque enfatizó que si al llegar se percatan que la persona sí podía ir, no se le aplica la dosis y se le informa que debe acudir en los días de reserva.



También comentó que el registro que hicieron las personas por internet, ayuda a agilizar su identificación al momento de acudir al módulo respectivo, lo que no implica que tengan preferencia en la fila, de tal manera que todos serán atendidos en el orden de llegada y estimó que todo el proceso toma alrededor de 1 hora y 15 minutos.



Fue enfático en señalar que sólo los mayores de 60 años serán vacunados en esta etapa del plan de vacunación, independientemente de si están próximos a cumplir esa edad; además, mencionó que las colonias que no aparezcan en el listado deberán acudir a los módulos ubicados en el Deportivo Colón o el Estado Xalapeño.



Sobre las próximas ciudades en donde serán inmunizados los adultos mayores, adelantó que serán Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Boca Del Río y seguramente Orizaba.