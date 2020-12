En Xalapa, sólo se presiona al comercio formal, ambulantes tienen “todas las facilidades”

El regidor décimo del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Gabriel Fernández Garibay, lamentó que las autoridades municipales no den "piso parejo" entre el comercio formal e informal.



El titular de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico criticó que se permitiera a ambulantes tomar la calle Victoria y aledañas y que las autoridades sólo implementaran cercos sanitarios en la zona.



“Lo único que solicitamos, es que así como a nosotros se nos pide que tengamos normas de salud y de seguridad, hagamos lo mismo con todos los sectores”, dijo..



En ese sentido, el consejero de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Xalapa, Gabriel Acosta, dijo que al comercio formal se le piden diversos requisitos para poder operar durante esta contingencia sanitaria, medidas que a los ambulantes no se les exigen.



De igual forma, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Luis Sánchez Ávila, criticó que se haya colocado un cerco sanitario en un lugar donde todo está mal organizado y es difícil de controlar el comercio informal.



“En lo formal sí se controla y sí tienen todas las formas de cerrar. En lo informal, se les dan todas las facilidades. Creo que tiene que haber piso parejo y ser congruentes los gobiernos. Esperamos que el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero cambie de parecer, no podemos seguir así y esto nos va a provocar que regresemos a semáforo rojo”, dijo.



Fernández Garibay reiteró a las autoridades municipales, solicitar a los vendedores informales acatar las medidas sanitarias, ya que señaló, los comercios establecidos son los que más se ven afectados.



"En muchos de los casos, al sector formal es al que más se le exige y al que más se le aprieta. Necesitamos trabajar de la mano, es la única manera que podemos evitar esto. No podemos poner en riesgo más trabajo, más comercios. Lo digo por lo que está pasando en Victoria y en otras colonias", comentó.