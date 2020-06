En Xalapa, usan dron para robar, alerta Alcaldía; advierte por taxistas delincuentes

El director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Xalapa, Francisco Felipe Villa Campa, informó que tiene conocimiento de taxistas que colaboran con motociclistas para delinquir en la ciudad.



“Tenemos datos de taxis, los cuales han salido en videos y hemos hecho la revisión de estos taxis, (...) son ubicados por videos de los ciudadanos, sin embargo, cuando hacen la revisión de estos vehículos no portan armas o algún objeto ilícito, entonces no podemos proceder. Hemos detectado que circula el vehículo y anda circulando cerca, una motocicleta que seguramente son los que traen armamento”, dijo.



Detalló que son alrededor de 4 taxis identificados como posibles herramientas para cometer robos; uno de ellos ya se logró identificar con el número económico y por consiguiente el propietario pero éste ya había cambiado de conductor.



“Fue plenamente identificado el domicilio y propietario pero ya había cambiado de conductor. Lamentablemente, dan los taxis a trabajar pero no están tomando las medidas necesarias para identificar a las personas que están trabajando sus taxis. No hay una zona, es en general”, dijo.



El funcionario municipal también comentó que existen llamadas de xalapeños para alertar sobre otros métodos para robar utilizando drones, específicamente en la zona Centro de la Capital.



“Sí, efectivamente, se nos ha reportando en una zona un dron que no hemos podido detectar. Tenemos una área de inteligencia, un área del Estado de la Policía Estatal que está trabajando al respecto. Es en la colonia Centro, la denuncia que tenemos. Tenemos que estar atendiendo este tipo de situaciones. El de la zona centro no hemos podido ubicar al dueño del dron; nos han informado que realizan recorridos”.



Enfatizó que los ciudadanos se están coordinando con la Policía Municipal por medio de WhatsApp y las redes vecinales, pues por la contingencia no se están llevando a cabo las reuniones que se hacían en meses pasados en cada colonia.