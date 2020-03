En Xalapa, vendedores del parque Juárez urgen ayuda al Gobernador; ya no venden

Este jueves, vendedores del parque Juárez de Xalapa bloquearon por unos minutos la vialidad de la calle Enríquez para exigir alternativas de ayuda económica y de trabajo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pues se encuentran en una crisis por las medidas de aislamiento social ante la pandemia del COVID-19.



El líder de los boleros del parque, Ángel García Romero, lamentó que el trabajo y bienestar de más de 80 comerciantes esté en riesgo.



"Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde (Hipólito Rodríguez) pero hasta ahorita no hemos tenido respuesta y esa misma petición que le hicimos a él, queremos hacerla al Gobernador. Queremos que nos ayuden porque nosotros vivimos al día", dijo.



Manifestó que las ventas han reducido en un 80 por ciento, no obstante, estarían dispuestos a cerrar si les presentan soluciones lo más pronto posible, ya que están conscientes de que su salud y la de su familia también están vulnerables.



"Estaríamos dispuestos a cerrar siempre y cuando nos ayuden. Si no nos apoyan, seguiremos vendiendo porque tenemos que mantener a nuestra familia", dijo.



Cabe recordar que este miércoles, los mismos locatarios abordaron al presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero, quien les garantizó programas de empleo temporal y apoyo alimentario, acciones que está por detallar.