En Xalapa y Poza Rica, COVID ya superó récords de 2020

Municipios con más casos acumulados

La segunda ola de COVID está pegando fuerte en Veracruz, después de que se relajaron las medidas sanitarias por los pobladores en esta temporada invernal y durante las fiestas de fin de año.Gráficos oficiales de la Secretaría de Salud Federal confirman la gravedad del alza en contagios y defunciones en los 15 municipios más afectados por la pandemia en lo que se refiere a casos acumulados.En algunos como Xalapa y Poza Rica, el nivel de transmisiones ya superó los registros de 2020 y en otros existe una tendencia similar para los próximos días.En Veracruz Puerto, aunque no ha superado sus registros de 2020, el alza de contagios llega a los 80 casos positivos confirmados al día.Además, también está aumentando el número de muertes en estos municipios, aunque sólo en Poza Rica y en Fortín se han superado los registros del año pasado en cuanto a los fallecidos por el virus.Veracruz, que acumula 10 mil 641 contagios y mil 256 defunciones, así como mil 245 sospechosos con corte al 1º de febrero, comenzó su segunda oleada de contagios aproximadamente el 22 de diciembre, sin superar sus registros del año pasado.A inicios de julio de 2020, llegó a registrar más de 90 casos al día y para el 15 de enero de 2021 superó los 80 casos en 24 horas, aunque actualmente tiene una tendencia a la baja con menos de 50 contagios cada 24 horas.El 30 de mayo de 2020, el puerto registró la cifra más alta de muertes, con 18 en un día. Durante la segunda quincena de enero de 2021, alcanzó 8 defunciones en un día, la cifra más alta en lo que va del año.En Xalapa, que acumula 3 mil 777 casos positivos y 562 defunciones, así como 752 sospechosos, la segunda ola de contagios inició en pleno año nuevo y es más agresiva que la registrada en 2020.En la primera quincena de julio del año pasado, alcanzó los 50 casos positivos al día y, apenas el pasado 17 de enero, sumó casi 60 contagios en 24 horas, con una tendencia a la baja promediando entre 30 y 40 nuevos casos por día hasta la fecha.El 9 de julio de 2020, la Capital del Estado alcanzó su cifra más alta de defunciones con 11 registros, reduciendo gradualmente hasta el pasado mes de enero de 2021, con 3 días en los que se han registrado hasta 7 defunciones.Orizaba, que suma 2 mil 983 contagios y 217 defunciones, así como 241 sospechosos, no ha registrado en repunte significativo de contagios.El 15 de julio estuvo a punto de sumar 60 contagios de COVID en un sólo día, sin embargo, desde el mes de agosto y hasta la fecha sólo en una ocasión registró cerca de 30 nuevos casos el pasado 4 de enero.El día con más muertes en el municipio se registró el 29 de julio, con 6 registros y durante el mes de enero de 2021 en 3 días alcanzó 3 defunciones cada 24 horas.En Córdoba, con 2 mil 716 contagios y 266 contagios acumulados, así como 664 sospechosos, todavía no hay evidencias de una segunda ola de contagios.Durante la segunda quincena de junio y la primera de julio, el municipio llegó a sumar 50 casos positivos al día pero a partir de entonces no ha superado los 20 contagios confirmados en 24 horas.El 29 de julio el municipio alcanzó 6 muertes en un día y a inicios de enero de 2021 en 2 ocasiones registró 3 decesos en 24 horas.Boca del Río, con mil 291 casos confirmados, 151 defunciones y 224 sospechoso, sí tiene un rebrote perceptible en la gráfica federal, aunque no tan grave como el de 2020.En junio, el municipio registró 18 contagios confirmados en un día y durante agosto y diciembre no superó los 10 casos positivos en 24 horas. Sin embargo, a partir del primero del 5 de enero se han registrado hasta 12 casos positivos al día.En agosto de 2020, el municipio registró 4 defunciones en sólo 24 horas y durante enero de 2021 en 2 ocasiones registró 2 defunciones por el virus.Río Blanco, con 886 casos y 68 defunciones acumuladas, así como 60 casos sospechosos, registra un repunte de contagios sin llegar a superar su pico de 2020.En la primera quincena de agosto sumó 14 casos positivos en un día, reduciendo sus transmisiones a partir de entonces. Existe un alza de contagios desde finales de diciembre, llegando a sumar 10 nuevos contagios confirmados durante la segunda quincena de enero.El 21 de julio, el municipio registró 3 defunciones, su cifra más alta durante la contingencia. Este mes de enero no ha superado más de un deceso al día.Fortín, con 872 contagios y 54 muertes acumuladas, así como 202 sospechosos, registra un repunte sin superar su pico alcanzado entre junio y julio de 2020.El año pasado llegó a registrar 18 contagios en 24 horas y a partir de entonces no superó la decena de transmisiones en un día. En enero de 2021 se registran hasta 13 casos confirmados al día.Durante la contingencia, el municipio no había superado las 2 muertes en un día, aunque a finales de enero de 2021 registró 3 defunciones.Ixtaczoquitlán, con 716 contagios y 48 defunciones acumuladas, así como 40 sospechosos, también tiene un ligero repunte que no supera los contagios diarios de 2020.De junio a octubre de 2020, el municipio registró varios días con hasta 13 contagios confirmados en 24 horas, sin embargo, a la fecha promedia entre 2 y 7 contagios cada 24 horas.El municipio registra hasta 3 muertes en un día durante la contingencia y durante el mes de enero de 2021 no ha registrado más de un deceso al día.En Poza Rica, con 3 mil 302 casos y 458 defunciones, así como mil 064 sospechosos, el alza en contagios de su segunda ola comenzó aproximadamente e l 15 de diciembre y también supera sus registros de 2020.El 28 de julio del año pasado, su pico fue de 35 casos positivos al día. Para finales de diciembre y principios de enero alcanzó 45 contagios confirmados en 24 horas.El municipio había registrado hasta 9 muertes por COVID en la contingencia pero en diciembre de 2020 en una ocasión sumó 10, registrando 5 defunciones en promedio durante enero.En Tuxpan, con mil 539 casos positivos, 201 defunciones y 176 sospechosos, se registra un ligero repunte de contagios sin alcanzar el pico de 2020Entre junio y septiembre, el municipio llegó a registrar días con hasta 19 casos positivos, bajando la intensidad de transmisiones durante noviembre, diciembre y enero, con un ligero repunte de 12 casos confirmados apenas el 28 de enero.En septiembre de 2020, el municipio sumó hasta 5 muertes al día pero desde noviembre sólo en una ocasión superó un deceso al día, siendo el 13 de enero, con 2 fallecidos.Cosamaloapan, con 915 casos confirmados, 68 defunciones y 109 sospechosos, no tiene un repunte de casos.El municipio alcanzó 40 contagios confirmados en un día, el pasado 10 de julio de 2020, sin embargo, desde el 9 de agosto no supera la decena de casos positivos y durante enero no ha superado las 5 transmisiones cada 24 horas.El 25 de julio de 2020, el municipio alcanzó 5 defunciones por COVID, desde entonces sólo en una ocasión superó una muerte al día, el pasado 22 de noviembre.Pánuco, con 746 casos positivos, 55 defunciones y 198 casos sospechosos, tampoco registra un repunte que supere su pico de 2020De la segunda quincena de junio a la primera quincena de agosto, el municipio tuvo días con 12 transmisiones confirmadas, aunque en septiembre sumó hasta 14 contagios confirmados en 24 horas.A la fecha hay un ligero repunte sin alcanzar los 10 contagios en un día, promediando hasta 8 casos positivos diarios durante enero.Durante junio y julio, el municipio llegó a registrar hasta 2 muertes al día, alcanzando la misma cifra en 3 ocasiones durante enero de 2021.Martínez de la Torre, con 650 contagios, 92 defunciones acumuladas y 156 sospechosos, tiene un repunte sin superar la intensidad de transmisiones de 2020.En julio de 2020 alcanzó los 16 contagios en 24 horas, bajando gradualmente hasta finales de diciembre de 2020. Durante la segunda quincena de enero, durante 3 días superó los 10 casos positivos.El 13 de julio, el municipio sumó 4 defunciones y desde entonces no ha superado los 2 decesos en un día.En Coatzacoalcos, con 2 mil 998 casos y 591 defunciones acumuladas, así como 2 mil 460 sospechosos, la segundo ola no ha alcanzado la intensidad de casos positivos diarios que registró en la primera quincena de junio de 2020, cuando hubo 35 casos nuevos en 24 horas.Sin embargo, el repunte de contagios acaba de iniciar en la primera quincena de enero con hasta 30 casos positivos en un día, después de reducir sus transmisiones del mes de agosto a diciembre.El 10 de mayo de 2020, el municipio sumó hasta 11 defunciones por el virus. Durante diciembre alcanzó 7 defunciones en una ocasión y desde entonces no supera las 5 muertes por día.En Minatitlán, con mil 512 contagios y 263 muertes acumuladas, así como 152 sospechosos, el repunte de transmisiones está por alcanzar sus cifras de 2020.En julio, el municipio sureño alcanzó 20 contagios al día, reduciendo la intensidad de transmisiones durante los siguientes meses. Apenas este mes de enero de 2021 ha superado 15 contagios confirmados, con un ligero repunte.Durante junio y julio, el municipio alcanzó hasta 5 muertes por COVID en 24 horas, desde entonces no ha superado las 3 defunciones al día.Hay que señalar que otros municipios sobresalen por la cantidad de defunciones que registran, como Cosoleacaque, con 117, San Andrés Tuxtla con 129 y Papantla con 133.En mayo de 2020, Cosoleacaque alcanzó hasta 4 defunciones al día y en enero de 2020 en un día registró 3.San Andrés Tuxtla alcanzó hasta 6 defunciones el 23 de junio de 2020 y durante 2020 no ha superado las 3 defunciones.Finalmente, Papantla alcanzó 4 muertes en junio de 2020, sin superar 3 defunciones desde entonces.