En Xico, “desde hace dos semanas no pasa el camión de la basura”

Pobladores de Xico volvieron a denunciar que desde hace varios días no pasa el camión de la basura tanto en el centro del municipio como en sus alrededores.De acuerdo a vecinos, el servicio de Limpia Pública únicamente está pasando en la calle principal de Miguel Hidalgo, así como en el Centro de Salud.“Desde hace dos semanas no pasa el camión de la basura, solo pasan al Centro de Salud y en muchas calles dejan de pasar. La única calle por donde pasan es la principal de Hidalgo que es donde se encuentra ubicado el Palacio Municipal, pero pasan el día que quieren, en las demás calles han dejado de pasar”, informaron pobladores.Asimismo, aseguraron que el Ayuntamiento les ha indicado que los camiones recogedores pasan en su horario normal y que el servicio se sigue brindando, sin embargo, no es así.“En el Ayuntamiento avisan que pasan en su horario normal pero no es así. Sacamos de acuerdo a según el calendario, pero como no pasa tenemos que volver a meter la basura a nuestras casas, pero pues esto ya no es posible”, insistieron.Agregaron que siempre que está por finalizar una administración municipal, cancelan el servicio de Limpia Pública un mes antes, por lo que suponen que esta vez será igual.No obstante, advirtieron que, de continuar la situación, acudirán al Palacio Municipal para depositar los desechos del municipio.