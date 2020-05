En Xico pobladores se unen para alimentar hasta 150 familias necesitadas

Gracias a las donaciones de los propios xiqueños, cada día, entre 130 y 150 familias reciben una comida gratuita en el Comedor Comunitario de Xico.



El coordinador del promotor del proyecto, Wilfrido Mávil explicó que dicho proyecto es del pueblo y para el pueblo y la inicitiva subsiste por medio de la generosidad y solidaridad de todo el Pueblo Mágico.



"Gente que pasa nos da un kilo de arroz, de azúcar, nos manda víveres, carne, pollo, y se ha hecho un equipo entre toda la población que nos ha mantenido el día de hoy y que nos ha permitido hasta el sábado terminar", explicó.



Wilfrido aclaró que, inicialmente, el comedor solo atendería a familias en vulnerabilidad por la pérdida de empleo y de ingresos entre el 27 de abril y el domingo 10 de mayo.



Sin embargo, con la ampliación de las acciones preventivas y por la propia necesidad de las personas, el proyecto continuará abierto hasta el 17 de mayo.



"Se atienden 130 a 150 familias y por promedio se preparan 550 a 600 comidas al día. Nace de nosotros y de unos amigos míos y del pueblo, (...) unos son los que inician pero el pueblo es el que respalda, de la clase media para abajo, el pueblo deja un kilo de tomate y de azúcar y se ha hecho muy grande", explicó.



Descartó tintes políticos o lucros con la iniciativa, pues a decir de Wilfrido: "uno viene de abajo, ha venido creciendo, Dios nos ha bendecido y hay que darle a la gente" expresó.



Por su parte, Miguel Gómez, indicó que en el proyecto participan 20 voluntarios, en su mayoría, personas que perdieron su empleo o que bien, se desempeñaban como cocineras.



"Y hoy que sus esposos no tienen trabajo cooperamos, es un convivio muy sano, muy bonito, y nos ayudan muchísimo" destacó.



Y es que aunque el proyecto inició en Xico, acuden familias de Teocelo y Coatepec, dado que todos los días se cocinan de 18 a 20 kilos de frijol, entre 60 a 70 kilos de carne, 50 kilos de tortilla, 900 piezas de pan.



"El platillo no tiene costo, es gratuito, el pueblo de Xico ha aportado: maestros, campesinos, parte del pueblo está muy metida con nosotros, nos dicen que sigamos, las cocineras se nos cansan" dijo.



Por parte de las empresas, el comedor recibe donativos de pan e incluso mole, además los expendios donan tortilla para la comida.



Los beneficiados además se adaptan a la sana distancia, con indicativos en el piso, y los beneficiarios deben aportar mascarillas y se les dota de alcohol-gel.



Por fuera, los xiqueños acuden al comedor con trastes y bolsas para llevar a su casa. El menú de este día incluyó chicharrón en salsa roja, arroz, y tortilla.



María de la Luz es voluntaria y colabora con la preparación del arroz. "Siempre me ha gustado la cocina y aquí nos encargamos del arroz con otra muchacha, todos los días vienen y lo poco o mucho que se da, se da de corazón", indicó.