En Xico, también ordenan cierre de cantinas, botaneros y gimnasios

La Dirección de Comercio de Xico informó el cierre de cantinas, coctelerías y gimnasios a partir de este lunes hasta el próximo 20 de abril como medida de prevención por el Coronavirus.



El titular del área, José Pablo Viveros Colorado, indicó a los comerciantes de estos ramos que por la alerta sanitaria del COVID-19 estos establecimientos no deberán laborar para así evitar las aglomeraciones.



“La Dirección de Comercio está tomando las debidas precauciones con la finalidad de prevenir el contagio, se les informa que a partir del día 30 de marzo al 20 de abril no podrán laborar en dichos establecimientos, bares, cantinas, antros, botaneros, coctelerías y gimnasios y lugares donde se da zumba. Esto se hace para evitar la aglomeración de personas”.



Asimismo, el funcionario municipal señaló que de no acatar las disposiciones antes mencionadas, los negociantes se harán acreedores a una multa como lo estipula la sanción de 50 a 100 días de salario mínimo y de reincidir, entonces serán acreedores a una clausura definitiva.