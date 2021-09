En Yanga, familias enteras se contagiaron de COVID-19: Alcalde

En el municipio de Yanga sí se han presentado casos de brotes de COVID-19 en familias, confirmó el alcalde Apolinar Crivelli Díaz, quien indicó que esta situación es difícil para los pobladores, pues si es preocupante que un solo miembro este infectado cuanto más que sean varios."Recuerdo el caso de siete miembros de una familia que estuvieron contagiados y fallecieron dos. Es lamentable, insisto, gran parte de las personas que han fallecido no se quisieron aplicar la vacuna".Añadió que de cada 10 pobladores 8 se han vacunado, pero aun así tienen que cuidarse para no contagiarse. En este sentido apuntó que ya han fallecido en el municipio más de 50 personas por este virus."La mayoría nos conocemos y siempre como Alcalde mando este mensaje de condolencias a las familias, pero bueno, no todos los difuntos son de COVID, sin embargo la mayoría lo ha sido y también me han criticado por qué tanta esquela, pero esa es la realidad y quien no quiera ver la realidad, que me elimine de su Face o que no lo vea, pero esa es la realidad que estamos viviendo y con esa seriedad lo debemos de tomar”.Finalmente, dijo que pocas son las personas que se resisten a ser inmunizadas, porque ya se ha visto que el porcentaje de la probabilidad de que se agraven es menor al que se aplica vacuna