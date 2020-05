En zona de Orizaba ya rentan locales de comercios que cerraron por crisis que causó pandemia

De cinco a diez locales comerciales en siete municipios de la región del valle de Orizaba se anuncian para renta, tras el cierre definitivo de establecimientos obligados por la contingencia, desde el pasado 20 de marzo.



Aunque las cámaras empresariales como CANACO, CANACINTRA y Consejo Coordinador Empresarial no han dado a conocer una cifra oficial del número de comercios que cerraron de manera definitiva, sí anunciaron en oportunidad que eso sucedería.



Se trata de familias que rentaron un local comercial en los municipios de Orizaba, Ixtaczoquitlán, Río Blanco, Mariano Escobedo, Rafael Delgado, Ciudad Mendoza y Nogales, cuya renta ya no pudieron pagar al cerrarles la autoridad municipal o registrar bajas ventas.



Enrique Alducin Martínez, propietario de un negocio para venta de insecticida en el municipio de Orizaba, dijo que hasta el pasado mes de febrero las ventas iban bien, sin embargo, tras la contingencia decayeron en un 60 por ciento, luego la declaratoria fue de cierre para comercios que no fueran de primera necesidad.



Entre los establecimientos que cerraron definitivamente se encuentran bares, bisutería, puestos de revistas, estéticas, renta de internet y productos para el hogar, por cuyos locales pagaban entre 3,500 y 6 mil pesos mensuales.



"En mi caso, pagábamos 4 mil pesos, el dueño me ofreció pagar mayo en 3 mil pesos y junio en 3 mil 500 porque el contrato es bimestral pero al no haber ventas sólo son perdidas", explicó.



Para la mayoría de los arrendatarios, el tener ventas por debajo del 60 por ciento ya les representan pérdidas, por ello ante la prolongación de la cuarentena hasta junio próximo se estima el cierre masivo de más establecimientos.