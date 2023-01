En zonas pobres, educar a los hijos no siempre es prioridad

El rezago a nivel de educación es alto en comunidades del Pico de Orizaba y uno de los problemas es que no siempre la gente está interesada en que sus hijos estudien, aseveró el párroco de la iglesia Santa María de Guadalupe en la comunidad de Xometla, Javier Martínez Rivera, quien agregó que otra situación es la falta de formación civil."Por ello los muchachos al no tener una disciplina de levantarse para ir a la escuela, hacer tarea, ayudar en casa, se comienzan a dejar llevar por la ley del que manda o quiero hacer lo que a mí se me antoja. Entonces no sólo es la educación de ‘cuánto es dos más dos’, sino aquella de aprender a cumplir normas".Añadió que la gente no es mala, sino que por ignorancia no saben a veces lo que puede suceder si se ejecuta tal o cuál acción.En ocasiones las mamás al tener tantos hijos no llegan a ponerle atención debida a todos y si se le agrega que los esposos migraron, el problema es mayor."Esto puede provocar que hijos salten la norma y en algunas ocasiones si rompen por ejemplo el cristal de la ventana del vecino, los papás no sienten la capacidad de hacerles ver su error sino que los encubren, pero esto da pie a que se comiencen a cometer delitos diversos".De igual forma el también psicólogo, indicó que existe la idea en los papás que darles lo que necesitan a sus hijos es sinónimo de otorgarles dinero."Quizá se tenga ya una casa edificada pero el problema es que no hay una familia. Pero la idea de que tener lo material es lo más importante, es un pensamiento que se ha filtrado".