En Zongolica, algunos sí recuerdan con cariño a Luis Echeverría

A pesar de que la figura el ex presidente Luis Echeverría Álvarez es polémica para muchos, en Zongolica hay quienes lo recuerdan de buena manera pues ayudó mucho a este municipio con obras de infraestructura, indicó la notaría pública Justina Reducindo Candanedo.Señaló que fue por el exmandatario federal que se hizo la carretera Orizaba-Zongolica, se tiene luz eléctrica las 24 horas, teléfono, servicio de agua potable, escuelas primaria, secundaria y preparatoria.La jurista mencionó que tras el terremoto del 28 de agosto de 1973 hubo daños en Zongolica, pero no llegaba la ayuda, entonces desde su domicilio en Córdoba solicitó el apoyo vía telefónica a la Presidencia y el Ejecutivo federal, que la conocía, le solicitó que sirviera de guía a un camión que llevaría la ayuda a este municipio.“En ese entonces no había telecomunicaciones ni carretera, sólo se sabía que en región había sido azotada por un sismo de 7.3 grados”, señaló.La Notaria comentó que la escuela primaria, en ese entonces, eran dos jacales de tejamanil, y se le informó al entonces presidente Echeverría de las carencias que había.Agregó que éste autorizó de manera inmediata la construcción de una escuela secundaria, ya que la que había entonces estaba en el patio de la Iglesia.Además, recordó, dispuso la construcción de la carretera federal Orizaba-Zongolica, que hoy está en muy malas condiciones.Señaló que por la atención que brindó a su intervención y toda la ayuda que dio a Zongolica, personalmente lamenta la reciente muerte del expresidente, pues gracias a él este municipio tuvo mucho apoyo.