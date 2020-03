En Zongolica, niegan paso a empresarios por no acreditar residencia en Municipio

Mal entendiendo las disposiciones de emergencia que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, implementa como medida preventiva para frenar el contagio de coronavirus, el director de Protección Civil de Zongolica, David Flores Betanzo y policías municipales, negaron el acceso y libre tránsito a empresarios adheridos a CANACINTRA y Consejo Coordinador Empresarial que tienen propiedades, proyectos o terrenos en Zongolica, simplemente porque su credencial del INE acredita residencia en otro municipio.



“No puedes pasar porque no vives en este municipio. Regrésate”, respondieron dos policías instalados en el acceso a la cabecera municipal de Zongolica a empresarios que tienen terrenos de cultivo y módulos de protección pecuaria, al intentar ingresar en camioneta para llevar a sus propiedades, insumos y pagos de nómina al personal que ahí labora.



En días pasados, el titular de PC Municipal, Flores Betanzo, informó a medios de comunicación que se trata de un filtro sanitario para detectar a personas que presenten síntomas por coronavirus. Dijo que su personal fue capacitado y dispone de gel antibacterial; sin embargo, en las gráficas se aprecia a dos policías armados, sin cubrebocas, sin guantes, sin material informativo impreso, ni gel antibacterial para atender el flujo de personas.



“Es una violación a una de nuestras garantías individuales como lo es el libre tránsito. No me opongo que establezcan filtros, que te tomen la temperatura o te sanitizen la unidad, o cosas así, lo que es de verdad un arco sanitario para desinfectar la unidad. Pero eso de que te dicen: ‘regrésate porque no eres del municipio’, está mal, cuando estamos generando empleos”, sostuvo uno de los afectados.



No tengo credencial del municipio, dijo, pero se les acreditan propiedades en Zongolica con gente a la que se le debe pagar nómina, cultivos y módulos de protección pecuaria, “tenemos registro y pagamos impuestos en el Municipio. Entonces su labor es incoherente porque en el filtro sanitario los policías que atienden no traen guantes, cubrebocas ni líquidos para sanitizar”.



Señalaron que en reciente sesión del CCE, ante la actual contingencia sanitaria por coronavirus, se definieron 24 sectores productivos esenciales para soportar la fase 2 y 3, por lo que solicitaron a las Secretarías de Salud, Economía, Trabajo, Gobernación y Agricultura establecer reglas para garantizar las operaciones esenciales de las empresas.



Ahí también se expuso que es importante coordinar esfuerzos para que los tres niveles de gobierno no se limiten a horarios o se restrinja el acceso a las diferentes ciudades y poblados de la República Mexicana para garantizar el abasto de productos.



No obstante, en Zongolica no se permite el acceso de personas o productos, pasando por alto lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución. Consideran como actividad esencial para enfrentar la contingencia alimentos, bebidas, actividades agrícolas, acuícolas, ganaderas, pesca, acuacultura, energía y telecomunicaciones, entre otras.