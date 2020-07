En Zongolica, pandemia dejó a muchos jóvenes sin educación

La docente Lucía Tepole Ortega consideró que en la Sierra de Zongolica el rendimiento educativo del Ciclo Escolar 2019-2020 no fue el esperado, derivado de que la cancelación de las clases presenciales por el COVID-19 provocó un acceso disparejo al material educativo, ya que hay comunidades que no tienen señal telefónica o de televisión.“Con seguridad muchos alumnos se quedaron sin la posibilidad de aprender algo, porque no les llegaron las herramientas para poder estudiar cuando menos lo más elemental”, dijo.Muchos docentes hubiésemos querido hacer mucho más, pero contamos con alumnos en distintas circunstancias: algunos sí, tienen las posibilidades de contar con teléfonos celulares con aplicaciones para poder descargar cualquier tipo de documentos, y otros no tienen absolutamente nada, explicó.En ese sentido, reconoció la labor de los maestros, muchos de los cuales se arriesgaron a salir del confinamiento y se apoyaron con las autoridades locales y con las asociaciones de padres de alumnos para hacerle llegar a los chicos materiales de estudio. “Además, están los cuadernillos enviados por la autoridad estatal, que en algunas comunidades llegaron al completo y en otras lamentablemente no”.Sin embargo, a pesar de todo este esfuerzo consideramos que el avance educativo no fue el esperado, porque las circunstancias de la pandemia lo limitaron, reflexionó.“Yo creo que el próximo año, si la pandemia lo permite, vamos a tener un gran reto en el sistema educativo para poder recuperar lo más posible este tiempo perdido; sin embargo, consideramos que, con la voluntad de los niños, los jóvenes y los padres, se nos permitirá que este trance tan complicado pase y los alumnos puedan adquirir los conocimientos necesarios”.Lucía Tepole comentó que el nuevo coronavirus está afectando a todo el planeta y la tierra de Zongolica no es la excepción. “Ha sido una situación complicada para todos, pero sobre todo para las personas que viven al día”.La gente que vive del campo afortunadamente tiene los alimentos que da la tierra para su consumo de manera inmediata; sin embargo, han tenido dificultades para comercializarlos porque se tienen que trasladar desde sus comunidades a los centros de comercio, como es la cabecera municipal de Zongolica, y a veces logran vender sus productos, pero otras tantas no, porque ha habido modificaciones en las formas de comercio, aseveró.“Para nosotros en Zongolica era muy tradicional el tianguis de los domingos y ahorita con las medidas de mantenimiento de sana distancia, la plaza de comercio tradicional ya no se pone. La gente anda prácticamente de casa en casa vendiendo sus quelites, hongos, chayotitos y todos los productos que provienen de las comunidades, porque ese es el mecanismo que han encontrado para salir adelante”.Refirió que un sector que se ha visto muy afectado ha sido el artesanal, porque es más complicado que puedan vender sus productos, puesto que los textiles no son perecederos como lo son los alimentos y en este momento hay menos demanda.A su vez, continuó, las medidas de restricción para los traslados entre las comunidades y la cabecera municipal han afectado a los transportistas, porque tienen que limitar la capacidad de los vehículos a la mitad en el servicio mixto rural, así que los choferes ya no tienen tanto ingreso y, con la gasolina, que ya está nuevamente incrementando su precio, no tienen ganancia.Comentó que, a diferencia de los núcleos urbanos, el principal medio que ha ayudado a difundir en la sierra información sobre medidas de prevención y cuidado, el mantenimiento de la sana distancia y todos los protocolos para evitar la propagación del COVID-19, es la radio, particularmente la emisora que transmite información en lengua náhuatl, que tiene muy buena cobertura.También hay comunidades que tienen televisión, mientras son raras las que cuentan con cobertura de celular y pueden acceder a las redes sociales, que empiezan a permear entre los habitantes de la zona, apuntó.Para la maestra, el manejo de la pandemia por parte de las autoridades ha sido contradictorio, porque la falta de comunicación efectiva entre los órdenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, ha hecho que una parte importante de la población subestime la gravedad de la pandemia y no siga las medidas de prevención.Tenemos por una parte a los funcionarios federales que, a pesar de ser un ejemplo para la ciudadanía, no toman en serio las recomendaciones y no portan el cubrebocas, mientras que otro tipo de autoridades de menor rango dicen que si se debe usar. Entonces la gente obviamente se confunde y no saben a quién creerle, aseveró.Aquí en Zongolica, al salir a la calle te encuentras que, de diez personas, siete no usan el cubrebocas; en la cabecera municipal hace algunas semanas existía un filtro sanitizante muy elemental, pero se quitó lamentablemente, y esto hace que la gente se relaje; además el semáforo y sus cambios de color hacen que la población se confunda y piense que si dejamos de estar en rojo es porque ya se puede salir de manera normal, cuando realmente no es así, explicó. “Todo lo anterior está teniendo como consecuencia que el municipio tenga al menos 15 personas confirmadas con COVID-19, una situación muy alarmante”.La maestra aseguró que este es un escenario “de susto”, porque el hospital de Zongolica solamente tendría capacidad de entubar uno o dos enfermos cuando mucho. “Todas las personas que han resultado positivas de coronavirus son remitidas a centros que se encuentran en la zona conurbada de Orizaba, que también se encuentran saturados”.Realmente es una preocupación muy grande que, si la pandemia sigue creciendo en esta región, no existan espacios suficientes para brindar atención médica a una cantidad considerable de pacientes, afirmó.Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que la información que emitan sea clara, lo que hará que toda la población tome en serio la gravedad de la pandemia; pidió que se dé apoyo alimenticio las personas desempleadas de la sierra, porque hay mucha gente que vive al día, sin el respaldo de becas o programas, y solicitó que piensen en estrategias para reactivar la economía sin arriesgar a la gente.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/