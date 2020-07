En Zongolica piden a población restringir movilidad y uso de cubrebocas

El coordinador regional de Protección Civil, Enrique Peña González, llamó a la población restringir su movilidad y seguir las medidas preventivas que se recomiendan para el SARS-CoV-2, pues los casos siguen al alza y hay personas que se resisten a usar el cubrebocas, mantener la sana distancia o buscan realizar actividades en grupo.



Luego de que el pasado fin de semana persona de PC de Zongolica regresó a motociclistas que acudieron de paseo a ese municipio, reconoció que lamentablemente hay gente que no entiende que no es momento para ese tipo de actividades e incluso los sitios turísticos están cerrados.



Reconoció que también hay personas reacias a usar el cubrebocas y por ejemplo hasta hace 15 días todavía se veía en Zongolica personas que no lo traían, pero debido a que solo se les permite el acceso a tiendas o autobuses si lo llevan es que han comenzado a usarlo.



Indicó que por parte de la autoridad no se puede obligarles a usar cubrebocas y seguir las medidas preventivas, pues no hay ley que faculte esto.



Dijo desconocer a qué se debe el que haya alguna resistencia por parte de la población, pues no se puede decir que desconozca de qué se trata, ya que ha habido mucha difusión sobre el coronavirus a través de los medios de comunicación, con perifoneo en zonas alejadas e información que se brinda en módulos.



Mencionó que cada vez se conoce de casos más cercanos a la gente, por ejemplo vecinos que están enfermos o hasta fallecieron por esa razón, amigos o familiares.



Comentó que recientemente se dio el caso de una persona de la comunidad de Quiñiatla, en el municipio de San Andrés Tenejapan, que falleció por COVID-19 y que a pesar de que se complicó no se quiso internar en el Hospital Regional de Río Blanco, sólo pidió el apoyo de un tanque de oxígeno en su casa.