En Zongolica, SSP no otorga licencia a funcionaria que busca candidatura con oposición

No avanza la queja interpuesta ante varias instancias por la aspirante a la candidatura a la Diputación federal por la alianza Va por México en el distrito de Zongolica, María Sabina Martínez Pinto, quien reclama que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no le otorga licencia sin goce de sueldo para contender en las elecciones.



Advirtió que la autoridad obstaculiza su derecho político a participar en las próximas elecciones.



Recordó que fue el 22 de enero cuando presentó su primera solicitud de licencia y el 31 de ese mes el Consejo Nacional del PRD aprobó su candidatura, con lo que este asunto se hizo público.



Sin embargo, pasaron los 15 días hábiles que tiene la autoridad para responder, por lo que el 19 de febrero presentó otra solicitud de seguimiento.



De igual forma, inició un procedimiento sancionador ante el INE, pero el Instituto respondió que no era autoridad para ver ese tema porque no estaba acreditado totalmente que fuera por razón política la negativa a darle el permiso y envió el documento a la Contraloría General del Estado para que ésta informara al INE en México y darle cauce a la demanda.



Martínez Pinto indicó que debido a que no ha recibido ninguna respuesta, la semana pasada presentó otra solicitud con copia al Gobernador, al Secretario de Seguridad Pública, a la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.



Destacó que para ella no hay duda de que la negativa a darle permiso obedece a una situación política, pues se han otorgado permisos a otras personas sin mayor problema, además de que la dependencia adujo que era por cuestiones de operatividad, cuando desde hace año y medio se le quitó del área de capacitación a personal operativo en derechos humanos, género y uso gradual de la fuerza.



Señaló que con esa situación, la autoridad cae en un delito grave que amerita no sólo sanciones administrativas, sino penales.