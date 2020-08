Encabeza Secretario de Gobierno jornada de limpieza en Xalapa

Quienes critican que autoridades y funcionarios participen en jornadas de limpieza en áreas verdes son quienes nunca en su vida han utilizado un machete, expresó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, al encabezar estas labores desde las 6:30 de la mañana en la glorieta Cinco Cerros de la capital del estado.



Y es que luego de que la semana tanto el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, como el Secretario de Gobierno recibieran críticas por hacer labores de limpieza en áreas públicas, el encargado de la gobernabilidad en el Estado aseguró que continuarán con estas acciones ya que se realizan sin descuidar sus labores de gobierno.



“Nosotros atendemos todas las tareas. Pero entiendo que algunos no conocen ni los machetes, menos una escoba, les da pena. Nosotros somos pueblo organizado, como dice el Presidente, y en esa tarea no nos da pena agarrar un machete, un martillo o una desbrozadora”, manifestó.



En este sentido, señaló que luego de la jornada de limpieza y mantenimiento a las áreas públicas, sostendrá reunión en Palacio de Gobierno con el mandatario estatal, para atender asuntos de mayor importancia para los veracruzanos.



“Hay algunos que piensan que no se dignifica en trabajo por tomar un machete a las 6 de la mañana; no lo hacen porque a esa hora están dormidos. A los que tuvieron la oportunidad de gobernar Veracruz jamás los vieron haciendo estas tareas porque no las hacen ni en su casa; nosotros sí”, aseveró Cisneros Burgos.



Al respecto, dijo que quienes conforman la Cuarta Transformación son una clase política de distinta clase no como los que dejaron en abandono el Estado.



Para finalizar, hizo un llamado a quienes hacen estas críticas para que al menos limpien la acera de su casa ya que ellos continuarán con las jornadas a pesar de las críticas.



“Nosotros venimos de la lucha social y en la lucha social como oposición recibimos diversas críticas. Vean el ejemplo del Presidente de la República y del Gobernador; muy a pesar de las críticas hoy se gobierna México y Veracruz y lo vamos a hacer siempre con la cara en alto”, concluyó Eric Cisneros Burgos.