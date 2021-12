Encabeza Sheinbaum carrera por candidatura de MORENA a la Presidencia

Hasta el momento, MORENA se ubica como el partido con mayor preferencia electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, según revelan los datos de la encuesta de Buendía & Márquez para El Universal.Ante la pregunta de intención de voto genérico para Presidente, 37 por ciento de los encuestados respondió que votaría por MORENA; 15 por ciento, por el PAN y 13 por ciento, por el PRI, mientras que 17 por ciento se decantó por otros partidos emergentes y 18 por ciento no respondió la pregunta.Una buena parte de la fuerza que sostiene a MORENA se debe a las simpatías que cosecha entre ciudadanos independientes.Casi la mitad de los encuestados (48 por ciento) no se identifica con un partido político y casi un tercio de este segmento votaría por el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.Aunque es difícil anticipar quiénes serán los candidatos que aparecerán en la boleta, algunos nombres pueden servir de referencia para analizar las diferencias entre el voto hacia los partidos y hacia abanderados con mayor o menor notoriedad.En ese sentido, Ricardo Anaya y Margarita Zavala, del PAN, son los políticos cuyo nombre es más conocido entre los ciudadanos (83 por ciento y 70 por ciento, respectivamente).Le siguen Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, de MORENA, (65 por ciento y 48 por ciento) y Alfredo del Mazo, del PRI (47 por ciento). Otros aspirantes menos conocidos son Ricardo Monreal, de MORENA (30 por ciento) y Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano (28 por ciento).Este listado revela que los más conocidos no siempre gozan de opiniones más favorables entre la población. Por ejemplo, Ricardo Anaya y Margarita Zavala tienen casi el mismo porcentaje de opiniones favorables (26 por ciento y 28 por ciento, respectivamente), a pesar de que el primero es considerablemente más conocido que la segunda. De ahí que en el balance (opiniones positivas menos negativas), Zavala esté mejor posicionada que el excandidato presidencial (-3 pts y -20 puntos, respectivamente).Lo mismo ocurre con Ebrard y Sheinbaum. Uno de cada tres entrevistados tiene una opinión positiva de alguno de ellos (33 por ciento y 32 por ciento, respectivamente) pero el canciller es más conocido que la jefa de Gobierno. Por ello, el balance de opinión de la mandataria es de +22, cifra 10 puntos mayor al del Secretario (+12).En términos de potencial de voto, Sheinbaum encabeza la lista, con 54 por ciento de entrevistados que podrían votar por ella. Le siguen de cerca Ebrard y Zavala (49 por ciento) y a una mayor distancia están Anaya (36 por ciento), Del Mazo (32 por ciento) y Monreal (30 por ciento).Cuando se planteó a los encuestados la contienda interna de MORENA para elegir a su candidato presidencial, 35 por ciento manifestó su apoyo a Claudia Sheinbaum; 27 por ciento a Marcelo Ebrard y 17 por ciento a Ricardo Monreal.La brecha entre los aspirantes punteros se acorta ligeramente entre los ciudadanos que se autodenominan morenistas. En ese sector, Sheinbaum mantiene una ventaja de seis puntos sobre Ebrard (39 por ciento contra 33 por ciento).Sin embargo, la brecha es sustancialmente mayor entre los independientes (34 por ciento contra 25 por ciento) que, como se ha señalado, constituyen casi la mitad de los votantes elegibles.En síntesis, a más de dos años para la cita en las urnas, los posibles aspirantes tienen todavía un largo trecho por recorrer en términos de posicionamiento ante el elector.Los niveles de conocimiento son todavía relativamente bajos para la mayoría de ellos. Además, la definición de su posicionamiento, cómo se dan a conocer ante la ciudadanía, será sin duda su mayor reto en los meses por venir.