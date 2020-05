Encargadas de cocina económica temen no volver a abrir si cierran

La pequeña cocina económica "Antojitos Maruqui" es uno de los tantos negocios que por la pandemia del COVID-19 se ha visto afectado; sin embargo, se mantiene abierta porque es el único ingreso para 3 familias que se emplean.



Debido a la disminución de la demanda, tuvieron que reducir sus servicios, el mayor ingreso era por la comida corrida pero al cerrar los centros de trabajo, no había venta, ahora se mantienen con desayunos.



"Tenemos el servicio para comer aquí pero todo es para llevar ahorita. Tenemos el gel antibacterial, recogimos nuestras mesas para que la gente venga, pida y espere a fuera. Nosotros vendemos antojitos, picadas, gordas, empanadas", dijo Miriam Paredes González, trabajadora.



Su negocio apenas cumpliría un año de apertura, por la ubicación les había funcionado bien pero la crisis sanitaria complicó más de lo que esperaban el arranque de su fonda.



En el último mes y medio, sus ventas redujeron más de la mitad pero al ser de recién apertura, quieren mantenerse vigente entre los clientes.



"Bastante, muy considerablemente, más de la mitad pero hay que luchar día a día. Estábamos aquí hasta las 5 y media de la tarde y ahorita hasta las 2 de la tarde. El servicio de comidas porque la gente se queda en casa y los pocos desayunos son de la gente que trabaja".



Los ingresos apenas si alcanzan para cubrir la inversión pero esperan que al pasar la emergencia por el Coronavirus, sigan siendo una opción.



Aunque actualmente no son buenos tiempos, saben que en estos momentos deben mantenerse lo más posible porque si cierran, podrían ya no abrir nuevamente.



"Es nuestro ingreso, es nuestro trabajo y tenemos que seguir adelante. Sacamos como 300 pesos pero es la permanencia para los clientes y hasta que se pueda, hasta que nos digan que hay que cerrar, aquí estaremos".



Aunado a las bajas ventas, diariamente se enfrentan al constante altibajo en el costo de los insumos.