Encargado de Dirección Jurídica de SEDEMA habría falseado título en Derecho por UV

El encargado de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz (SEDEMA), Narciso Escudero Luis, quien según se confirmó no tiene cédula profesional desde que logró el cargo en mayo del año pasado, ni siquiera tendría su título de licenciado en Derecho, el cual incluso presumió obtener mediante la Universidad Veracruzana (UV).Esto de acuerdo a la respuesta a una solicitud de información que se hizo a la Dirección General de Administración Escolar de la UV y la misma Facultad de Derecho, documentos que se hicieron llegar a este medio de comunicación.A la Facultad se le pidió informar si Escudero Luis terminó la carrera de Derecho en esta institución o si le fue expedido el título el 8 de diciembre de 1998.En respuesta, aclarando que no les corresponde expedir títulos profesionales, el director Alejandro de la Fuente Alonso revela que Escudero Luis "no concluyó la carrera de Licenciado en Derecho conforme al plan de estudios vigente en el momento de su cursamiento”.Por su parte, la Dirección General de Administración Escolar señala que en el sistema integral de información universitaria, que contempla de las generaciones de 2000 a la fecha, "no se encontró ningún antecedente escolar bajo ese nombre".Tampoco hallaron antecedentes en la Oficialía Mayor sobre algún título otorgado a Escudero Luis y “no aparece en el periodo: 1980 - a la fecha, que se le haya otorgado, título profesional de Licenciado en Derecho a una persona con ese nombre”.En una pasada solicitud de información hecha a la SEDEMA, el encargado de la Dirección Jurídica había confirmado que no contaba con cédula profesional, aunque se comprometía a obtenerla en 30 días —en un documento con fecha del 23 de enero de 2020—, culpando a la Universidad por esta situación.Además, al responder al Jefe de la Unidad Administrativa, había anexado una imagen de lo que sería su presunto título en derecho por la UV con fecha del 8 de diciembre de 1998. No obstante, ahora la institución niega haberle concedido tal documento.Escudero Luis había aclarado que, conforme al artículo 2487 del Código Civil del Estado, la ley le permite ser apoderado legal de la dependencia y no usurpa funciones pues sólo es encargado de dicha Dirección.“Soy unicamente el Encargado de la Dirección Jurídica, hasta que la Secretaria de Medio Ambiente no nombre formalmente al Director Jurídico; por lo que actualmente tengo la facultad para representar legalmente a la Secretaría de Medio Ambiente, en virtud de lo anterior NO ESTOY USURPANDO FUNCIONES, ya que la ley es clara en ese tenor”, había alegado.Sobre su cédula profesional, aseguró que ya realizaba los trámites administrativos para obtenerla, "ya que por error u omisión de las autoridades administrativas de la Universidad (Veracruzana), no fueron captados los datos correspondientes a fin de expedir el documento”.En el acuerdo delegatorio de facultados que se público en la Gaceta Oficial del Estado el 17 de junio del mismo año, la titular de SEDEMA, Rocío Pérez Pérez, lo facultó para “representar legalmente a la Secretaría y a su Titular, como apoderado general, teniendo las atribuciones inherentes a un poder general para pleitos y cobranzas”.Asimismo, tiene el poder de interponer y contestar demandas, ofrecer pruebas, formular alegatos y presentar recursos, en los asuntos en que la Secretaría o su titular sean parte.También requerir la entrega de información y documentación a los titulares de las diversas direcciones y áreas de Medio Ambiente. Entre otras atribuciones, puede “nombrar Delegados Jurídicos de la Secretaría a los profesionistas que considere necesarios para la correcta atención de los asuntos”.