Encierran en oficinas a Síndica y Regidora de Chinampa de Gorostiza; exigen su salida

Con el señalamiento de que obstaculizan servicios públicos y pago de salarios, las oficinas de la síndica Guadalupe Tapia Sosa, del Partido Acción Nacional y de la regidora del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Rosa Linda Gómez Díaz, fueron cerradas por trabajadores y personas afines.A casi 50 días de haber iniciado la administración 2022-2025, el Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, en la zona norte de Veracruz, conformado por 3 ediles, no tiene oficialmente tesorero, pues la propuesta del alcalde Gabriel Morelos Francisco, un panista externo, no ha sido aprobada por la Síndica y Regidora única.Aunque el Alcalde argumenta que el propuesto tiene experiencia, Guadalupe Tapia, quien cuenta con licenciatura, señala que carece de perfil académico, por lo que se ha negado a dar su aval, con lo que oficialmente no hay tesorero. Esto ha generado problemas de movimiento financiero en las arcas del municipio, enclavado en la Sierra de Otontepec.Esta situación ha derivado, por ejemplo, que el servicio de Limpia Pública se vea afectado, ya que los trabajadores no reciben sus sueldos puesto que no hay tesorero ni acceso a cuentas bancarias, acusan manifestantes.Ante ello, los inconformes empleados municipales respaldados por personas afines al Alcalde, demandan la destitución de la Síndica y que llamen a la suplente. Advierten que estarán en plantón hasta obtener respuestas favorables.El Ayuntamiento está prácticamente paralizado, ya que el acceso a la parte alta, donde hay otras oficinas, fue cerrado por el grupo de medio centenar de manifestantes, quienes colocaron cadena y candado en el portón de la escalinata. Integrantes del Cabildo se encuentran reunidos para analizar y resolver la situación.