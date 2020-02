Encontronazo deja un estudiante muerto y a otros dos lesionados, en Boca del Río

Un fuerte encontronazo entre dos autos dejó una persona fallecida; el accidente ocurrió frente la Universidad del Valle de México, en el fraccionamiento Joyas de Mocambo de Boca del Río.



El trágico percance ocurrió durante la madrugada de este sábado en el cruce de las calles de Progreso y la avenida de Urano, frente a la UVM.



Se dio a conocer que un auto marca BMW, color blanco, iba por la calle de Progreso y al cruce con Urano, al parecer no respetó la luz del semáforo y colisionó contra el auto Hyundai, tipo i10, color gris, el cual iba sobre la avenida.



En esta última unidad viajaban Salvador de Jesús “N”, de 22 años de edad, acompañado de Abiud Alexis “N”, de 23 años y Gabriel “N”, de 23 años también. Todos ellos estudiantes universitarios.



Por el brutal golpe, el Hyundai fue proyectado contra el poste de concreto, lo que hizo que Gabriel “N” quedara prensado. Los otros dos compañeros fueron sacados por otros conductores y testigos.



El accidente fue reportado al teléfono de emergencia del 911 para pedir la presencia de los cuerpos de emergencia. Salvador de Jesús “N” y Abiud Alexis “N” fueron atendidos por elementos de la Cruz Roja y paramédicos de Bomberos Conurbados, canalizándolos a hospitales.



Sin embargo, el otro estudiante, de 23 años de edad, no tuvo la misma suerte, pereciendo en el accidente.



Elementos de la Policía Naval y Estatal acudieron para asegurar el sitio del accidente, dándoles vista a las autoridades ministeriales.



Por su parte, los Bomberos Conurbados realizaron las operaciones de rescate del cuerpo prensado para liberarlo y que personal de la Fiscalía realizara sus diligencias.



Otros que acudieron fueron elementos de Tránsito Municipal de Boca del Río para hacerse cargo de los carros siniestrados.



El conductor del automóvil, marca BMW, de color blanco, huyó para no ser detenido, abandonado su unidad.



Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial realizaron las diligencias del caso, levantamiento del cuerpo y su traslado del cuerpo al Forense, a la espera que la familia hagan la identificación formal y reclamen el cuerpo para darle sepultura.