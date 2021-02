Encuentra ASF irregularidades por 562 mdp en pagos a Servidores de la Nación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en la contratación y pagos a los “Servidores de la Nación”, que ocasionaron un probable daño patrimonial de casi 562 millones de pesos a la Hacienda Pública Federal.



En el Informe de Fiscalización 240-DS, dado a conocer el pasado sábado, la ASF señala a la Secretaría del Bienestar de no haber cumplido con las disposiciones legales y normativas para el manejo de recursos públicos, por lo que promovió 8 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria y 8 pliegos de observaciones por un probable daño patrimonial de 561 millones 986 mil 196 pesos.



PRINCIPALES IRREGULARIDADES DETECTADAS



- La Unidad de Coordinación de Delegaciones desvió 30 millones 200 mil pesos destinados al pago de Servidores de la Nación, utilizando el dinero para fines diversos a los cuales no estaban destinados.



- No pudo comprobar que 337 millones de pesos hayan sido realmente utilizados para el pago a Servidores de la Nación, al no presentar nóminas, ni comprobantes que acrediten su correcto ejercicio.



- La Secretaría del Bienestar tampoco pudo acreditar que 87 millones de pesos transferidos a tres cuentas bancarias, efectivamente hayan sido utilizados para pagar las nóminas de Servidores de la Nación.



- 147 Servidores de la Nación recibieron doble sueldo mensual por desempeñar su función, lo que generó un probable daño patrimonial de 1 millón 627 mil pesos.



- 493 Servidores de la Nación cobraban, simultáneamente, en otras áreas de la Secretaría del Bienestar, sin que las funciones supuestamente desempeñadas fueran compatibles, lo que ocasionó un daño patrimonial de 20 millones 254 mil pesos.



- Existió un daño patrimonial de 85 millones 201 mil pesos, por transferencias indebidas a cuentas bancarias asociadas con más de un Servidor de la Nación.