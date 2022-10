Encuentran a pareja muerta en motel de Martínez de la Torre; serían policías estatales

La noche de este lunes, dos elementos de la Policía Estatal fueron hallados muertos, en el interior de una habitación de un motel del municipio de Martínez de la Torre.Los primeros reportes indican que fueron empleados del motel “Secretos”, ubicado a un costado de la carretera federal Martínez de la Torre -San Rafael, quienes hallaron los cuerpos inconscientes dentro de una las habitaciones y dieron aviso a las autoridades policíacas.Tras la llegada de las autoridades y paramédicos se percataron que el hombre y la mujer no tenían signos vitales y a simple vista no presentaban huellas de violencia.Tras el pasar de los minutos se dio a conocer que se trataba de dos elementos activos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero esto aún no ha sido confirmado oficialmente por la citada dependencia.Las autoridades acordonaron el área y solicitaron la presencia personal de la Fiscalía General del Estado, quienes llevaron a cabo el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron enviados a la morgue.Será a través de la necrocirugía de ley que se determine las causas de su muerte.Es de mencionar que en dentro del garaje fue hallado un automóvil con el motor encendido.Por lo pronto el motel quedó clausurado por las autoridades ministeriales.