Encuentran a sujeto ahogado en río de Medellín de Bravo, la noche de este jueves

A la altura de la comunidad La Esperanza, en el municipio de Medellín de Bravo en el río Jamapa, fue localizado la noche de este jueves el cuerpo de un hombre ahogado que estaba desaparecido desde el domingo, cuando se aventó a nadar.



Los familiares pidieron ayuda a personal de Protección Civil de Medellín de Bravo, pero no los apoyaron en la búsqueda. Entre conocidos, vecinos y familiares lo buscaron hasta que lo localizaron ya florando en el afluente.



Los lugareños localizaron flotando junto a una lancha, el cuerpo de una persona del sexo masculino en las aguas del rio Jamapa, dándoles aviso a las autoridades preventivas de la Policía Estatal del mando único de Medellín de Bravo.



El fallecido es Jorge Domínguez Rebolledo, de unos 37 años de edad aproximadamente.



El sujeto estaba reportado desaparecido desde el pasado domingo, cuando andaba tomando con otros hombres y lo vieron que se aventó a nadar al rio y no salió.



Los conocidos de parranda fueron avisar a la familia del infortunado sujeto y procedieron a ir a buscarlo. Mientras otros familiares fueron al Ayuntamiento de Medellín de Bravo para pedir el apoyo con personal de Protección Civil Municipal para buscarlo, pero no le dieron respuesta alguna.



Ante ello juntaron a conocidos, vecinos y los propios familiares lo buscaron hasta que lo localizaron ya florando en el afluente.



Los elementos de la Policía Estatal del mando único de Medellín de Bravo tomaron conocimiento y avisaron a las autoridades ministeriales.



Servicios Periciales y los agentes de la Policía Ministeriales se trasladaron para realizar las diligencias del caso, aseguramiento de indicios y levantamiento del cuerpo para ser llevado al Forense. El cuerpo ya presentaba huellas de descomposición por haber estado tanto tiempo en el agua del rio.