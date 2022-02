Encuéntrenlos en su corazón, pide Arzobispo a madres de desaparecidos

Al señalar que la desaparición de un hijo es "sinónimo de muerte", el nuevo arzobispo de Xalapa, José Carlos Patrón Wong, pidió a las madres veracruzanas que aún no los encuentran físicamente, que los encuentren en su corazón."Yo les pediría que los encuentren en la Eucaristía y en la oración, que los encuentren allí junto a la Virgen María frente a la cruz porque la desaparición de un hijo o una hija significa muerte, no volverlo a ver, pedirles por favor que sigan buscándolos y sigan pidiendo a quienes deben buscarlos", indicó en conferencia de prensa.Monseñor reiteró que deben buscar a sus seres queridos en Dios, afirmando que estas madres no deben permitir que el mal se reproduzca en sus corazones; mientras la Iglesia Católica reza porque regresen a sus casas."El mal no puede reproducirse en el corazón de una madre, si alguien ha hecho un mal a tu hijo, que no te haga un mal como mamá, como esposa, que te aleje de Dios y deje de ser seguidora de Jesús; a ese mal para darle la vuelta uno tiene que ir más allá y eso es posible hacerlo", aseguró Patrón Wong.Además, acotó que conoce a madres que han perdido hijos por cualquier razón que ahora son "las samaritanas" de otras mamás que sufren lo mismo, tanto en lo espiritual, humano como en la solidaridad."Esas personas que han perdido a sus hijos realmente consuelan y hacen que esas personas no pierdan la esperanza", destacó.Por otro lado, pidió a los feligreses católicos que se sienten preocupados por la situación que vive el Estado y el país, no perder la esperanza y añadió que es importante "bajarle al sufrimiento"."Primero se me viene un mensaje del Papa Francisco: no pierdan la esperanza y lo segundo es una invitación a todos a que seamos solidarios en el sufrimiento, bajémosle al sufrimiento, todos y cada uno de nosotros podemos decir algo todos los días para que cuando entremos en contacto con personas que sufren, podamos ser un consuelo, tal vez no la solución pero sí un consuelo", expresó al añadir que si se multiplica esto, las acciones del bien se multiplicarán.Consideró que la situación que vive Veracruz en materia de seguridad es la misma que prevalece en otras entidades de la República, por eso precisó que los Obispos rezan porque haya paz y armonía en el país.Monseñor acotó que acudirá con todas las religiosas contemplativas como lo hizo la mañana de este lunes con las Madres Agustinas Consagradas, para que se ore por la tranquilidad de México."A todos los sacerdotes, religiosas y a todos los católicos los invitamos primero a orar porque conocemos muy bien que hay situaciones que dependen del corazón de ciertas personas y para cambiar cambiar el corazón de ciertas personas se necesita un poder que va más allá de un poder humano y de justicia, nosotros lo llamamos un cambio interior", puntualizó.Adicionó que todos los que quieran trabajar por el bien, por la paz y por la justicia, contarán con la Iglesia Católica para lograr dicho objetivo, "en la oración y en la acción".