Encuesta de INEGI confirma recuperación de ocupación y empleo en julio

Durante julio pasado se incorporaron 1.5 millones de personas a la Población Económicamente Activa (PEA) al pasar de 51.1 millones a 52.6 millones. De los 12 millones de personas que salieron de la PEA en abril de 2020, regresaron alrededor de 7.2 millones para el séptimo mes de este año, informó el INEGI.



Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (nueva edición) confirman la recuperación de la ocupación y el empleo iniciada en junio, principalmente impulsada por la reapertura gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales.



Los cambios más importantes entre junio y julio de 2020 tuvieron lugar en un aumento de la PEA y en la conformación de la población ocupada, en la que se observó una disminución en los ocupados a tiempo parcial, frente a un crecimiento de la informalidad laboral, del trabajo a tiempo completo y de los ocupados con ingresos laborales entre 2 y 5 salarios mínimos.



En el séptimo mes de 2020, la población ocupada resultó en 49.8 millones de personas, con un incremento de 1.5 millones de personas respecto a junio.



La población ocupada a tiempo parcial (jornadas inferiores a 35 horas semanales) disminuyó en 2 millones entre junio y julio de 2020. Por su parte, los ocupados a tiempo completo (jornadas de 35 o más horas semanales) aumentaron en 4.2 millones de personas en el mismo periodo.



En julio de 2020 se registró una tasa de subocupación de 18.4 por ciento, cifra inferior en 1.6 puntos porcentuales a la de junio del mismo año. Este descenso representa una variación de 0.5 millones de personas ocupadas.



La población ocupada informal, que comprende a los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, como aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo, en julio de 2020 fue de 27.3 millones, 1.7 millones más que en junio del mismo año.



Se tiene una recuperación en el volumen de población ocupada en el sector comercio, a diferencia de los sectores de la construcción, restaurantes, servicios de alojamiento y transportes. Asimismo, se observa una falta de recuperación en personas ocupadas en trabajos domésticos remunerados.



La población desocupada fue de 5.4 por ciento en julio y de 5.5 por ciento en junio como proporción de la PEA, porcentaje equivalente a 2.8 millones de personas en ambos meses.



La Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, es decir, población que no trabajó ni buscó trabajo pero que aceptaría un trabajo si se lo ofrecieran, fue de 11.3 millones, lo que representa el 26.1 por ciento de la PNEA. En comparación con junio de 2020, la situación de la PNEA disponible para trabajar disminuyó en 2 millones en el séptimo mes de este año.