Encuesta de MORENA confirma mayoría de Ahued  para Alcaldía de Xalapa

El aspirante a candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) a la alcaldía de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, anunció que ya fue notificado sobre el resultado de encuesta interna, el cual dijo, no le favorece, ya que la medición fue favorable para Ricardo Ahued Bardahuil.



A través de sus redes sociales, el exfuncionario municipal expuso que no encabezará la candidatura en Xalapa.



En este sentido, mencionó que fue notificado del resultado de la encuesta que aplicó la Dirección Nacional del MORENA para determinar quién será el candidato a la presidencia municipal en Xalapa.



“A pesar del gran esfuerzo de un gran número de activistas, compañeros de partido, amistades y de ciudadanos de todos los sectores sociales que logramos involucrar en estas semanas, lamento informar que la medición no nos es suficiente para encabezar esta honrosa candidatura”.



Agradeció las incontables expresiones de apoyo al proyecto que propuso y definió que toma el resultado con madurez y responsabilidad, por lo que avaló este ejercicio de medición.



“Como militante y en apego a mis convicciones y al momento histórico que vive nuestro país y la entidad, es necesario actuar con madurez y responsabilidad, por ello no seré yo quien lance dudas sobre los resultados de esta medición del conocimiento ciudadano de los contendientes”.



Y es que Juan Vergel recordó que por encima de cualquier interés personal o de grupo, está el proyecto alternativo de nación que se construye desde los gobiernos surgidos del MORENA, de manera que para darle congruencia a sus palabras, pidió a quienes lo impulsaron en esta causa, a continuar en apoyo a todos los candidatos del MORENA.



“Y a la planilla municipal de Xalapa que encabezará el señor Ricardo Ahued”.



Para finalizar, Juan Vergel fue claro al referir que la encuesta es el resultado de la unidad y el esfuerzo de toda la militancia de MORENA para que siga siendo un baluarte de la transformación social y política que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.