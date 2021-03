Encuesta sobre el impacto del COVID-19 en la educación

Consejero electoral del INE

@Jose_Roberto77

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) levantó una encuesta (ECOVID-ED) entre el 23 de noviembre y el 18 de diciembre de 2020 para medir el impacto de la presente pandemia en la cancelación provisional de clases presenciales en instituciones educativas en México para evitar los contagios, en la experiencia educativa de las y los niños, adolescentes y jóvenes de 3 a 29 años, tanto en el ciclo escolar 2019-2020 como en el actual 2020-2021.Si bien la ECOVID-ED se hizo a través de entrevistas telefónicas, su selección probabilística permite expandir sus resultados a la población usuaria de teléfono que abarca el 94% de población en el país. Se entrevistaron en números fijos y móviles a 11,080 personas.La ECOVID-ED es un valioso instrumento para las y los tomadores de decisiones con información no solo de interés sino actual. Por ejemplo, con esta encuesta se buscó distinguir en la deserción escolar cuando el motivo de la no conclusión de un ciclo escolar o el no continuar dentro del sistema educativo estuvo relacionado con los efectos adversos que ha ocasionado la COVID-19. Así, para el ciclo escolar 2019-2020 los motivos asociados a esa enfermedad por los que no se concluyó fueron que se perdió el contacto con las o los maestros o no pudo hacer tareas (28.8%); que alguien de la vivienda se quedó sin trabajo o redujeron sus ingresos (22.4%); la escuela cerró definitivamente (20.2%); y que se carecía de computadora, otros dispositivos o conexión a internet (17.7%). Mientras que para el ciclo escolar 2020-2021 se tiene que 5.2 millones de personas de 3 a 29 años de edad (lo que representa 9.6% en relación con la población total de 3 a 29 años), no están inscritos con motivo de la COVID-19 o por motivos económicos en dicho ciclo escolar.Adicionalmente, sobre las principales desventajas de las clases a distancia y virtuales, 58.3% expresaron que no se aprende o se aprende menos que de manera presencial, siendo la más mencionada; después la falta de seguimiento al aprendizaje de las y los alumnos con 27.1%; y la tercera desventaja más alta fue la falta de capacidad técnica o habilidad pedagógica de padres o tutores para transmitir los conocimientos con el 23.9%.En la ECOVID-ED también sobresale que el porcentaje de viviendas con teléfono y población de 3 a 29 años que realizaron gasto adicional para atender las clases a distancia debido a la COVID-19 fue del orden siguiente: 28.6% para celular inteligente, 26.4% para contratar servicio de internet fijo, y 20.9% para silla, mesa, escritorio o adecuar un espacio para el estudio, entre otros gastos.Para el caso de la educación superior el porcentaje de mención de la COVID-19 como motivo de no conclusión fue de 44.6%. Por su parte, la distribución porcentual de la población entre 19 y 24 años de edad que expresó motivos de no inscripción destaca la siguiente: 5.2% por la COVID-19, 12.5% por falta de recursos o dinero, y 13.1% tenía que trabajar. En el nivel superior, además, 52.4% mencionó que la computadora portátil fue el aparato usado principalmente para sus actividades escolares o clases a distancia; mientras que 33.4% señaló que el celular inteligente fue el dispositivo usado principalmente; y 12.9% la computadora de escritorio. Asimismo, destaca que 2.7% de personas entrevistadas del nivel superior expresó que tuvo que pedir prestado el aparato o dispositivo electrónico a personas de otra vivienda y 0.5% que tuvo que rentarlo o pagar por su uso.En cuanto a horas dedicadas al estudio, siguiendo con la educación superior, 6.6% expresaron menos de 3 horas de tiempo dedicado a clases y actividades escolares por día; 26.6% entre 6 y 7 horas; mientras que 30.9% expresó haber dedicado entre 3 y 5 horas al ciclo escolar 2020-2021.Por otra parte, cabe destacar que 55.9% de las personas entre 19 y 29 años de edad manifestaron mucha disponibilidad para asistir a clases presenciales si el gobierno lo permite en el ciclo escolar actual; mientras que 16.1% en esa misma población señaló algo de disponibilidad.Sin duda, la presente pandemia ha incrementado la desigualdad social. Por ello, es importante impulsar decididamente, con base en la planeación, organización y evaluación -en alianza con los sectores social, público y privado- aquellos Programas, Acciones y Estrategias que, en el menor tiempo posible, permitan no solo alcanzar los niveles de calidad y cobertura -ante todo en la educación superior- previos a la pandemia, sino alcanzar los objetivos y metas en ese nivel educativo para lograr una sociedad más justa y equitativa, con, sin o a pesar de cualquier pandemia.