Encuestadores de INEGI fueron repudiados o amenazados durante censo

Concluyó el censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y, al menos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río muchas de las viviendas a las que encuestadores acudieron se negaron a dar información y durante los últimos días, ante la contingencia por coronavirus, la renuencia aumentó.



Una de las encuestadoras del INEGI, Laura Cázares, señaló que incluso recibieron amenazas de muerte de las personas que intentaban abordar, a pesar de ir identificados con gafete y uniforme.



"Sí hubo un 60 por ciento de aceptación y un 40 por ciento de personas muy renuentes y personas que si fueron bastante violentas en la parte de su negativa, no era un sólo no y ya: amenaza de muerte, cosas que dices, uno está haciendo su trabajo".



Si bien, en las zonas populares, realizar el trabajo de encuesta fue difícil, en las áreas residenciales el problema fue mayor pues hubo total negativa.



Si no aceptaban contestar las preguntas, se les invitaba a realizar el censo vía Internet, pero en algunos de los casos, no se aceptaban la información básica.



"En la Remes, Nueva Era, y ahí mismo gente que quiso participar y gente que nos amenazó de todo y negó todo, otros compañeros de Carranza, Manuel Nieto, fue igual. En zonas como de nivel social más alto, si te puedo decir que les costó más trabajo, en Joyas de Mocambo y Costa de Oro, fueron áreas muy difícil, no abren la puerta, mucha negativa, ni te daban la oportunidad de presentarte".



El censo inició el pasado 2 de marzo y concluyó el 27 de marzo, los resultados se darían a conocer en el mes de noviembre.