Encuestas me favorecen, afirma David Velasco Chedraui

El aspirante a la alcaldía de Xalapa, David Velasco Chedraui, afirmó que las encuestas le favorecen en caso de ser postulado por la alianza “Veracruz va” del PRI-PAN-PRD, si ésta se concreta para la Capital del Estado.



Este lunes, el exalcalde de Xalapa se registró como precandidato en las oficinas del Comité Directivo Estatal del tricolor, en donde afirmó que no tendría ningún problema en sumar al aspirante del PAN, Sergio Hernández.



Expuso que en caso de que se concrete la coalición, él sería el candidato, pues en mediciones tiene la mayor aceptación entre los xalapeños.



Añadió que su propuesta es generar seguridad y empleo para la Capital del Estado y criticó que la actual administración del morenista Hipólito Rodríguez Herrero haya incurrido en subejercicios.



“Algo importante es que no estén regresando los recursos porque Xalapa los requiere y si de por sí los recursos no te alcanzan pero todavía regresas una parte, (la Capital) se queda sin obras y otras cosas importantes”, afirmó.



Información completa más tarde...