Endurecerán medidas en Poza Rica para evitar más contagios por COVID-19

Debido a que el municipio de Poza Rica reporta, hasta el momento, 67 casos positivos de COVID-19, 6 fallecimientos y 50 casos sospechosos, el Ayuntamiento determinó aplicar medidas más drásticas para evitar la propagación y contagio entre la población.



Entre las medidas destacan que el Ayuntamiento continuará con los módulos de información en los principales accesos al municipio y en el centro de la ciudad y establecerá un control más estricto a personas que no radiquen en el municipio, para evitar que ingresen a la ciudad si no se trata de atender un asunto o actividad esencial.



Y se solicitará el apoyo de las diferentes corporaciones de Seguridad (SEDENA, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal y Protección Civil) para que coadyuven en vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas.



Las disposiciones señalan que se cambiará el tono de la comunicación del Gobierno municipal, pasando de la invitación a la obligación de acatar las medidas señaladas



Además, es obligatorio el uso de cubrebocas para quienes transiten por la vía pública a pie, en vehículo particular o unidades de transporte público; y se recomienda que niñas y niños menores de 12 años y personas mayores de 60, mujeres embarazadas, personas con diabetes e hipertensión a que no salgan de sus viviendas (por su propio pie o en vehículos), a no ser que esté plenamente justificado su accionar, principalmente acudir al servicio médico.



Las medidas temporales que no se acaten serán sancionadas conforme lo establece el Bando de Policía y Buen Gobierno que establece amonestación pública o privada; multa de la cantidad de dinero equivalente de una a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) y/o equivalente; suspensión temporal o cancelación definitiva del permiso, licencia, anuencia, cédula de empadronamiento, autorización o de concesión otorgada por el Ayuntamiento; y arrestos administrativos por 36 horas.



Mientras que se solicitará al Gobierno del Estado, autorice a las Delegaciones de Transporte Público y Tránsito y Seguridad Vial aplicar infracciones, exclusivamente a las unidades del servicio público de taxi que transporten más de 3 pasajeras y/o pasajeros.



Si la o el infractor fuese jornalera o jornalero, obrera u obrero o trabajadora o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor al importe de su jornal o salario de un día; y tratándose de trabajadoras y trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.



Las medidas se aplican desde la tarde de ayer miércoles y entre ellas también destacan que los expendios de alimentos solo tendrán servicio de comida para llevar.



Cerrarán todos los establecimientos con actividades no esenciales como bares, cantinas, centros nocturnos, salones de eventos o fiestas, billares, gimnasios, escuelas de zumba, cines, centros de espectáculos y deportivos, principalmente.



Las tiendas de abarrotes, tiendas de conveniencia, farmacias y supermercados sólo permitirán el ingreso de una persona por familia y promoverán la medida de sana distancia.



Para quienes no acaten la medida después de una llamada de atención, se ordenará la suspensión temporal del establecimiento.



Y en el transporte púbico, en la modalidad de taxi, tanto conductores como pasajeros deberán usar cubrebocas, se proporcionará gel antibacterial a los pasajeros, las unidades se deben sanitizar y solo permitirán el acceso a tres pasajeros.



Se tomarán de manera conjunta con las instituciones de inversión y financiamiento (bancos) y el Gobierno municipal acuerdos para promover la sana distancia en la parte externa de cada una de sus sucursales.



El Gobierno municipal de acuerdo a su capacidad económica, continuará brindando apoyo alimentario para toda la población afectada por la contingencia sanitaria; se cambiará el tono de la comunicación del Gobierno municipal, pasando de la invitación a la obligación de acatar las medidas señaladas; y se instalará de manera permanente el Consejo Municipal de Protección Civil y el Comité Municipal de Salud mientras continúe la contingencia.