Hay quien sostiene que el siglo XXI es el siglo de las mujeres

El ocho de marzo, por alguna calle de la ciudad nos abordó una mujer que dijo, y se veía en su rostro la verdad, que tenía dos días sin probar bocado y pidió ayuda. La conmoción se originó cuando agregó: “Le conozco, yo soy de su pueblo”. Una, entre los millones de mujeres invisibles, pero soñadoras, atrevidas, complicadas, lindas, inteligentes ...en la pobreza extrema.En fechas recientes tuvimos la fortuna de mediar el aprendizaje en un curso de la Universidad de Xalapa, titulado Derechos Humanos en el Proceso Penal Acusatorio y Oral. El Programa Oficial en su Segunda Unidad trata de “Derechos Humanos en el Orden Nacional e Internacional” e incluye el tema “Igualdad formal y no discriminación” y agrega un punto, bajo el lacónico enunciado: Énfasis en equidad de género.Con la finalidad de poner el énfasis aludimos a las víctimas y, en los círculos de reflexión del aquel curso, presentamos a Edith Stein, mujer europea, judeo-cristiana, filósofa, defensora de los derechos humanos y víctima de la discriminación durante la Segunda Guerra Mundial.Hoy volvemos la mirada a una mujer de nuestra Historia: Sor Juana Inés de la Cruz. Ella fue una monja, académica, poetiza mexicana del siglo XVII ...Octavio Paz la consideró una víctima de las trampas de la fe.“El mexicano Octavio Paz, notable personalidad que fue Premio Nobel de Literatura, gran poeta y ensayista, estudió de modo muy especial la persona y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, la primera gran poetisa y escritora en lengua española, la primera en América, en el Virreinato de Nueva España. Para Paz, Sor Juana fue “la primera feminista en nuestra lengua y en nuestro continente”, no obstante la presión clerical de intolerancia eclesiástica que sufrió, en medio de un ambiente de arraigada misoginia.” (Guzmán Carriquiri).No hacemos propiamente una presentación, pues apenas nos aproximamos al tema. Sencillamente recordamos algún analista de uno de sus poemas más conocidos. Él nos dice que Sor Juana rompe el mutismo y critica la inequidad en el pensamiento masculino. En la estrofa inicial se abrevia la temática del poema, el fariseísmo del género varonil:Hombres necios que acusáisa la mujer sin razón,sin ver que sois la ocasiónde lo mismo que culpáis.Hoy, la igualdad formal en el campo de los instrumentos jurídicos internacionales se muestra en la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer:“A los efectos de la presente Convención, la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” (Artículo 1).Respecto de la equidad de género y de cara a la no discriminación, sin embargo, tenemos con las mujeres una deuda inmensa de dimensiones aún desconocidas. Todos debemos percatarnos de esa deuda. El principio de no discriminación no significa “dar a todos lo mismo”, sino “dar a cada uno lo suyo”.Hoy pensamos, sobre todo, en las mujeres de nuestro pueblo, en las mujeres mexicanas. El curso, al que hicimos referencia, se desarrolló bajo la tensión del respeto a los contenidos del Programa Oficial y la necesidad de que las alumnas y los alumnos crecieran en el mundo de los saberes y las competencias. Esto es, saber ser justo (tomar decisiones justificadas), saber conocer el Derecho de los derechos humanos y saber dar a cada quien lo suyo (saber hacer).La competencia a movilizar fue una específica en Derecho: comprometerse con los derechos humanos y el Estado de Derecho. El perito en derecho sabe bien que lo suyo de cada quien son sus derechos. Y que se toma la palabra “dar” en sentido genérico. Puede equivaler a entregar, o puede significar respetar (con respeto no servil) o también devolver. Es decir, comprende un hacer o un no hacer.El énfasis -no obstante- debemos ponerlo en los términos jurídicos de lo equitativo y la equidad. Quienes saben de esto advierten que la justicia no puede ser contemplada aisladamente, sino en el contexto general de las relaciones humanas y el fin del Derecho. A cada uno hay que darle lo suyo y ello se funda en la realidad de la persona humana.También advierten, que en las relaciones humanas no todo es justicia; hay también otros deberes, que son objeto de otros valores, porque las relaciones de los seres humanos entre sí no se agotan con la justicia. Se menciona como ejemplo, la solidaridad, la misericordia y la moderación y que entre tantos otros valores engendran también deberes que han de conjugarse y armonizarse con la justicia. Dicha conjugación y armonización dan lugar entre otras cosas a lo equitativo. En suma, lo equitativo es el resultado de armonizar los deberes de justicia con otros deberes.La equidad –nos dicen- es la justicia matizada; radica en una relación de justicia, cuyo deber atempera o cuyo derecho acomoda, en consideración a lo postulado por las circunstancias del caso, del fin del derecho o de las leyes generales que regulan las relaciones humanas.Lo equitativo es lo justo reforzado o atemperado. La equidad atempera el deber y acomoda el derecho. La función de la equidad es mejorar la justicia y, por lo tanto, favorecer el bien público y la humanidad en las relaciones humanas.Este escrito está motivado en el ocho de marzo, día internacional de la mujer. Pero, duele una de las frases que circularon en este día:Y queremos parafrasear otra de esas frases:Hombres necios que acusáis...Resta una dificultad: ni en la justicia ni en la equidad (justicia reforzada) parece correcto referirse a “las mujeres”, pues se trata de los derechos de cada una, con su nombre y sus apellidos.Hay veces, sin embargo, en que un sujeto no tiene todavía la cosa como derecho –ius in re- pero en cambio es derecho suyo que le sea atribuida (ius ad rem), porque ha cumplido con todos los requisitos para que le sea otorgada. Las mujeres de nuestro pueblo son personas humanas (rostro y corazón, según la caracterización náhuatl); luego, han cumplido con el requisito para gozar y ejercer los derechos fundamentales. Muchas gracias Perogrullo.