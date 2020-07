Enfermedades crónicas son principal causa de muerte entre cordobeses, afirman

Las enfermedades crónico degenerativas son las principales de muerte en el municipio de Córdoba, en su mayoría varones de 55 años de edad en adelante que tienen alguna enfermedad del corazón, diabetes o son hipertensos informó el oficial del Registro Civil, Norman Jiménez.



Acerca de muertes por COVID no quiso informar, sólo expuso que es necesario cuidarse y hacer conviene acerca de esta enfermedad.



Y es que Córdoba registra, según la Secretaría de Salud, 105 fallecimientos por Coronavirus.



"Las cifras no son alarmantes, pero sí les decimos a los ciudadanos que no bajen la guardia, vemos más ciudadanos conscientes de que la enfermedad es grave y todos tenemos familia".



Por otra parte informó que a través del portal SIDEA ya se están expidiendo actas de defunción por Internet y que tienen la misma validez aunque solo es de 2019 y lo que va del 2020.



En la oficina el horario de atención es de 8:30 a 1 de la tarde y por ahora sólo se realizan actas de nacimiento y defunciones, no hay trámites para divorcios ni para matrimonios dijo finalmente el entrevistado.