Enfermera del Hospital de Orizaba denuncia acoso por buscar representación sindical

A través de redes sociales, la enfermera del Hospital General Regional de Orizaba (HGRO), Manuela Alcántara Alvarado, denunció el acoso que está sufriendo por parte de su compañero de trabajo Juan Carlos Luna Hernández por buscar la representación sindical de ese nosocomio.



Señaló que las agresiones han sido tanto verbales como físicas, pues ha recibido desde burlas y apodos, señalamientos por su género, altura y nombre, hasta que le haya echado el vehículo en el estacionamiento del mismo hospital.



Consideró que ese tipo de conductas, enmarcadas en violencia de género, no pueden darse en la institución ni por cuestiones sindicales, por lo que decidió denunciar ese caso.



Comentó que por esos hechos presentó su queja ante la CONAPRED, pero también ante el propio sindicato.



Indicó que, si bien en el último congreso nacional ordinario se incluyeron por primera vez los temas de violencia y acoso sexual, no es suficiente, pues hace falta contar con una comisión que atienda esos asuntos, tanto para solucionarlos como para prevenirlos.



La enfermera pidió la atención a este tema para que no se trate de forma indiferente, permitiendo así que no se normalice la violencia.