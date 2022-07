Enfermeras enfrentan acoso sexual, laboral e inseguridad en servicio social

El Colegio de Enfermeras de Veracruz, se pronunció en contra de los casos de violencia a estudiantes del área de la salud en el país, porque si bien, en el estado no se han documentado formalmente casos de agresiones saben que no están exentos.La presidenta de la agrupación, Gloria López Mora, lamentó que en Veracruz debido a los sitios poco accesibles y que consideran de riesgo de deserción en los alumnos, quienes si bien, piden sus cambios de plaza, se les niega.Estimó que de cada 100 estudiantes que egresan para hacer su servicio social, al menos 5 renuncian por estas condiciones.“Si no les es atractivo lamentablemente renuncian, solicita a ver si se les puede mover pero las instituciones de salud dice que es la única plaza, que si no es atractivo que se vean obligados a renunciar”.Pero no sólo se trata de la violencia, los estudiantes en servicio social se enfrentan a casos de acoso sexual y laboral al estar en lugares aislados y en poca comunicación.Saben de casos de jóvenes acosados por pacientes y por los agentes municipales de las comunidades en donde son enviados, refirió la vicepresidenta del Colegio de Enfermeras (os), María de Jesús Contreras.“Hay mucho hostigamiento laboral, hay mucho acoso sexual también, acoso que llega a veces al extremo de tener que dejar el servicio social, acoso de los pacientes, pero también de personas, directivas o autoridades del pueblo, de los lugares a donde van. Sí son muchos los casos que se presentan, no se denuncian pero están presentes”, añadió.Refirió que las zonas de riesgo son las partes de la sierra alta, en donde el acceso a las comunidades es difícil.Por ello, exigieron a las universidades e instituciones de salud que haya seguimiento y vigilancia a los estudiantes que realizan su servicio social.“Que la institución educativa de donde egresa el estudiante y que ahora va ejercer un servicio social por un año en su mayoría que mantenga vigilancia estrecha a través de sus coordinadores de enseñanza. Y al mismo en donde prestan el servicio social que es la institución de salud también ejerza vigilancia”, dijo López Mora.