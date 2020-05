Enfermos y muerte por virus reportados en Tamiahua, se atendieron en Poza Rica

En las últimas 24 horas, el sector salud de nivel estatal y federal reportó que el municipio de Tamiahua registró el primer caso de defunción por coronavirus, así como 2 pacientes que dieron positivo.



Sin embargo, nuevamente la alcaldesa de Tamiahua, Citlali Medellín, no hace suyo esos datos, contradiciéndolo en sus cifras publicadas por parte del Ayuntamiento.



El legislador por Morena del distrito de Tuxpan, Marco Medina, hizo el señalamiento de que la credibilidad da confianza y la gente puede seguir con las medidas de prevención, de ahí que es fundamental para salir adelante en esta pandemia.



“El equipo de especialistas del doctor López-Gatell es lo más creíble, esté se coordina con el equipo de Ramos Alor, de tal manera que son las cifras oficiales que todos debemos atender; se hacen con un equipo competente, con mucha credibilidad, con medidas que se han probado en todo el mundo; no puede oponerse alguna autoridad, no se debe tergiversar la versión del equipo que está al mando de la lucha contra la pandemia, creo que se vienen abajo las propias argumentaciones de la alcaldesa de Tamiahua, no tiene una base científica o estadística que soporte lo que está diciendo”, sentenció el legislador del distrito de Tuxpan.



Consideró que si se confunde a la gente se está en contra de la estrategia de los especialistas en salud contra el Coronavirus.



“Simplemente es un efecto mediático, es un efecto de protagonismos político, es un efecto de aparentemente estar bien con la gente; pero al final es algo que puede revertirse, por qué a la gente hay que hablarle con la verdad; la dar a conocer algo que no es verdad lleva consecuencias distintas, las autoridades pueden llevar un tipo de responsabilidad al confundir a la población, el nivel de conciencia de la gente es alto y sabrá distinguir entre lo que es mentira y es verdadero”, añadió.

El Legislador manifestó que si la alcaldesa de Tamiahua no respalda sus versiones en lo que dice la Jurisdicción Sanitaria de Tuxpan y en lo que avala el gobierno a través de las áreas de salud, podría suponer que ofende a la inteligencias de las personas.



Por su parte, en un comunicado y video dentro de la página oficial del ayuntamiento de Tamiahua, se justificó que este 8 de mayo hay 0 casos positivos y 0 sospechosos; de igual forma se descartó que la persona que el deceso haya ocurrido en el municipio.



“Pasado de las 10 de la mañana, casi las 11, estamos un poco tristes, preocupados por la situación que acontece en el municipio de Tamiahua, les explico, les tengo buenas y malas noticias; las buenas son que Tamiahua amanece con 0 casos sospechosos y 0 casos confirmados”, argumentó en su cuenta de Facebook la alcaldesa, Citlali Medellín



Añadió que la persona que falleció provenía de Matamoros y que se hospitalizó en Poza Rica, mensaje que dejó en incertidumbre a la población ya que tampoco lo incluye en sus estadísticas por poronavirus.