Enfrentamiento en Xalapa, por combate a venta de drogas

El enfrentamiento del día de ayer viernes entre delincuentes y elementos de la policía estatal, en la zona de Jardines de Xalapa, derivó del trabajo que se realiza en contra de vendedores de drogas y sustancias ilícitas, reveló el secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos.“Se abatieron dos presuntos delincuentes vendedores de droga, lamentablemente un compañero nuestro perdió la vida en cumplimento de su deber; es algo a lo que estamos expuestos los servidores públicos en el cumplimento de nuestro deber”, expresó el funcionario estatal durante entrevista.Aunque se le cuestionó si había una casa de seguridad en esa zona de la Capital del Estado, dijo que ya se iniciaron las investigaciones al respecto y será la Fiscalía General del Estado (FGE), quien otorgue los detalles sobre estos hechos.El gobierno del Estado, dijo, se encuentra trabajando y dando resultados en materia de erradicación de tráfico de drogas, por lo que se continuará en la misma línea.“Hay que erradicar no solamente con la parte policial. En este caso se dio con la parte policial, pero lo que hoy venimos a hacer acá en Cosamaloapan y en toda esta región tiene que ver con la prevención y ahí es donde le estamos apostando mucho”, asentó.Para finalizar, Eric Cisneros dijo que ya se han desactivado varías bandas que se dedican a la venta de droga, pero a la par, se combate esta problemática desde su origen.“Se desintegran unas, se llevan ante la justicia otras y lamentablemente vuelven a generarse nuevas y si no las contenemos con otro tipo de políticas públicas como esta que estamos llevando aquí en la Cuenca, no se logrará el desarrollo”.