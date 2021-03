Enojo feminista es por violencia y desigualdad; ser “buena onda” no logrará nada

En las protestas contra la violencia de género, el enojo de las participantes no es “contra un monumento”, sino por el contexto de desigualdad, aclaró la académica de la Universidad Veracruzana, Alma Rosa Álvarez Reyes, al participar en el programa “DefiendeTV” de alcalorpolitico.com y TeleClic.tv.



En entrevista con Roberto Mercado, la docente admitió que, en todo caso, la mayoría de las manifestantes acuden para ejercer su legítimo derecho a la expresión y no para vandalizar monumentos.



“Un 80 por ciento de las que van, van por el deseo del ejercicio de su pleno derecho a manifestarse, (…) el enojo no es contra una pared o un monumento, simplemente de la parte ‘buena onda’ no se logra nada y la historia nos lo ha dicho”, dijo.



Además, refirió que la propia historia exhibió a grupos de infiltrados en todos los movimientos sociales o de protesta.



“Lamentablemente las manifestaciones se ensucian porque existen esos grupos de choque que se infiltran en las manifestaciones y se desvirtúa el objeto y el fin de esas manifestaciones”.



Por lo anterior, la docente aclaró que a las mujeres les duele los feminicidios y sobre todo, que se protege más a un inmueble que a la vida de las mujeres, sumado a un nulo acceso a la justicia.



“Realmente no hay acceso a la justicia desde que se pone una denuncia y muchos casos se quedan en el carpetazo, la realidad nos muestra que muy pocos casos de feminicidio se han podido resolver por medio de una sentencia”.



Por violencia doméstica, 220 mil denuncias



Por su parte, la maestra en Derechos Humanos, por la Queen Mary University, Vianey Galindo Cano, dio a conocer que en 2020, en México 220 mil mujeres sufrieron violencia doméstica.



“Hablamos que 220 mil mujeres se atrevieron a denunciar la violencia doméstica y es importante recordar en la diferencia específica del homicidio y del feminicidio, en donde a las mujeres nos matan las personas más cercanas a nosotros”.



Recalcó el hecho que el feminicidio cuenta una historia y antes de la privación de la vida de la mujer, existe una cadena de eventos en donde se incluye discriminación contra las mujeres, con desigualdad laboral o salarial.



“Es una historia, una cultura machista en México, añadido al crimen organizado y se vive un ambiente de completa impunidad”.