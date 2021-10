Entes estatales y municipales acudirán al ORFIS para solventar presuntas anomalías

Luego que el Congreso del Estado aprobara los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2020, a partir de este martes podrán acudir ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) los responsables de 270 entes estatales y municipales para intentar solventar las anomalías financieras detectadas, que en conjunto suman mil 886 millones 696 mil 191 pesos.En caso de que algunos no puedan solventar el pliego de observaciones, el ORFIS determinará la existencia de daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes fiscalizables y presentará las denuncias y querellas penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías, revisiones o investigaciones; aunado a una multa económica de 26 mil 886 pesos a 89 mil 620 pesos.Respecto de las autoridades municipales que concluyen funciones el próximo 31 de diciembre, no están liberadas de cualquier responsabilidad, sea de carácter civil, administrativa o penal, ni de responsabilidades futuras que pudieran surgir con motivo de la atención de quejas y denuncias de terceros sobre aquellas que no fueron materia de revisión.Los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2020 señalan irregularidades en 43 entes estatales que hacen presumir la existencia de un quebranto financiero de 170 millones 657 mil 689.24 pesos.De ese monto, las Secretarías de Infraestructura y Obras Públicas; de Desarrollo Social; de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; de Turismo y Cultura y de Protección Civil deberán solventar un presunto daño patrimonial por 3 millones 153 mil 102.69 pesos.Un total de 34 Organismos Públicos Descentralizados intentarán solventar un presunto daño por 128 millones 853 mil 75.59 pesos, de los cuales, figura el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial; la Comisión del Agua del Estado de Veracruz; el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz y el Instituto de Espacios Educativos del Estado.Así como los 21 Institutos Tecnológicos Superiores, 3 Universidades Tecnológicas y una Politécnica; el Instituto Veracruzano de la Vivienda; la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente; los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER); el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y Radiotelevisión de Veracruz.En 4 Fideicomisos, el Fondo Ambiental Veracruzano; el Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP); el Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz (EXPOVER) y del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, hay anomalías financieras por aclarar de 38 millones 651 mil 510.96 pesos.Además, la Universidad Veracruzana (UV) deberá solventar 995 mil 80.05 pesos por observaciones financieras y a la obra pública, que corresponden a la exrectora, Sara Ladrón de Guevara.Asimismo, en los 212 Ayuntamientos se acumula en mayor daño patrimonial que asciende a los mil 671 millones 385 mil 720.28 pesos; en 8 de ellos hay irregularidades por 32 millones 570 mil 558.14 pesos en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera; y en 14 entidades paramunicipales (organismos operadores del servicio de agua potable) hay un probable daño de 11 millones 87 mil 144.32 pesos.