Entra en operación este viernes la Oficialía de Partes Digital del TEJAV

La Oficialía de Partes Digital del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) arrancó funciones formales desde este viernes, sin embargo, no sustituye a la forma tradicional de recibir las promociones, sino que es complemento del servicio y, por la misma razón, representa una forma más de acercar los servicios jurisdiccionales y la justicia a los ciudadanos y a las autoridades que son parte en los juicios y procedimientos que se ventilan ante el órgano jurisdiccional.Hoy entran en vigor los Lineamientos que regirán el funcionamiento de la Oficialía de Partes Digital, que será el servicio a través del cual las personas y delegados de las autoridades pueden presentar promociones de manera digital, firmadas electrónicamente, incluso aquellas sujetas a términos procesales.Es un servicio que se brinda tanto en el Juicio en Línea como en los que se tramitan en modalidad tradicional o en papel.Para hacer uso de la Oficialía, las personas y delegados de las autoridades interesadas deberán contar con la firma electrónica del Poder Judicial de la Federación.Quedó especificado que cuando se presenten promociones dentro de los juicios en modalidad tradicional o en papel, no será necesario que se presenten posteriormente en papel.Una vez presentadas las promociones la Secretaría General de Acuerdos llevará a cabo las acciones necesarias para imprimirlas, salvo que las promociones excedan 50 hojas o que no excedan de ese número pero contengan anexos que sí superen esta cifra.En aquellos casos en que sea necesario que se presenten de manera física (en papel) las promociones junto con sus anexos, la Sala respectiva requerirá mediante acuerdo para que en el término de 3 días hábiles sean presentados, con el apercibimiento que de no hacerlo la promoción se tendrá por no interpuesta.Además, las autoridades que sean parte en los juicios tramitados en modalidad tradicional deberán ingresar al Portal de Notificaciones en el portal de internet del tribunal para el efecto de recibir los traslados correspondientes.En el caso de que la autoridad no cuente con Nombre de Usuario y Contraseña que le permita ingresar al Portal de Notificaciones, la sala correspondiente la requerirá para que dentro del término de tres días comparezca ante el tribunal a efecto de recibir el Nombre de Usuario y Contraseña con los que pueda ingresar al portal e imponerse de la promoción y sus anexos.