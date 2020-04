Entra en vigor Ley de Amnistía

A partir de este jueves cobra vigencia la Ley de Amnistía en favor de las personas con ejercicio de acción penal o tengan sentencias firmes ante los Tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes, respecto a los delitos contra la salud cometidos en circunstancias específicas; aborto; robo simple y sin violencia; y sedición.



Las personas recluidas en los penales del país que alcanzarán los beneficios de la Ley son los que hayan cometido delitos antes de la entrada en vigor de la Ley, en los siguientes supuestos:



Por el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, básicamente cuando se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido; se impute a las y los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de la salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido; si se impute a los familiares de la madre del producto que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo; y por el delito de homicidio por razón de parentesco, cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.



Para los delitos en contra de la salud cuando quien lo haya cometido se encuentre en situación de pobreza, o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por tener una discapacidad permanente, o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de grado, o por temor fundado, así como quien haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada a cometer el delito.



En este caso en particular (aborto) las personas que se encuentren sustraídas a la acción de la justicia, podrán beneficiarse de la amnistía, mediante la solicitud correspondiente.



En este caso la amnistía también se aplicará a quien pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, y las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato, siempre que no haya sido con fines de distribución o venta.



También se beneficia a quienes hayan cometido cualquier delito, pero que sean personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.



Asimismo por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años.



Y por el delito de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.



La Ley de Amnistía no tiene beneficios para quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, salvo en los casos de aborto; ni a quienes hayan cometido el delito de secuestro, o cuando se hayan utilizado en la comisión del delito armas de fuego.



Tampoco beneficia a las personas indiciadas delitos graves del orden federal.



A partir de hoy, el Ejecutivo federal tiene un plazo de 60 días hábiles para integrará una Comisión que coordinará los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la Ley.



Y en 180 días, el Congreso de la Unión llevará a cabo un ejercicio de revisión de los delitos a que hace referencia la Ley con la finalidad de valorar la vigencia de sus elementos configurativos.