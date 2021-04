Entra en vigor ley que protege a Centros Históricos del Estado

Luego de que el Congreso del Estado corrigiera las limitaciones del Decreto aprobado que obligó al titular del Poder Ejecutivo del Estado a vetarlo, este jueves entraron en vigor las reformas y adiciones a tres Leyes de Veracruz que protegen con un espectro más amplio los Centros Históricos de la entidad.



Cabe recordar que el Decreto de modificación a las Leyes de Patrimonio Cultural, a la Orgánica del Municipio Libre y a la de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, fue aprobada el 28 de enero de este año, sin embargo, el 11 de marzo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez lo devolvió al Congreso con observaciones, al considerar que su vigencia implicaría “quedarnos instalados en las ideas de principios del siglo XX”.



Ahora, a partir de este jueves, se define como Centro Histórico todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo.



Como tales se comprenden tanto asentamientos que se mantienen íntegros, desde aldeas o ciudades, como aquellos que, a causa de su crecimiento, constituyen hoy parte o partes de una estructura mayor.



El Centro Histórico ya no se refiere únicamente “al primer cuadro de la ciudad que asienta la cabecera municipal, que constituye un importante centro turístico y en el que convergen un mayor número de personas”, como originalmente estaba propuesto.



En su observación, el Gobernador señaló que esa definición era limitativa, en virtud de que los Centros Históricos no se encuentran sólo en cabeceras municipales y lo que los define es la convergencia de monumentos conservados, más que personas.



Las reformas que hoy cobraron vigencia señalan que en la declaratoria de los bienes inmuebles que se constituyan en patrimonio cultural de Estado deberán contemplarse las relaciones visual y volumétrica, respecto a la traza y parcelación histórica, así como a su propia estructura y uso de los inmuebles culturales correspondientes.



En ninguna circunstancia serán modificados los centros históricos de su carácter original, excepto cuando formen parte de un proyecto de aprovechamiento del sitio, debidamente justificado y apegado a la Ley Federal vigente y bajo los criterios establecidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), incluyendo la introducción de elementos de carácter contemporáneo, siempre que no perturben la armonía del conjunto y que contribuyan a su enriquecimiento.



Dentro de las atribuciones de los Ayuntamiento está la de proteger, preservar y mantener la originalidad de los Centros Históricos en los municipios, considerándolos como agentes del desarrollo social.



Y corresponde a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, promover inversiones y acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, con base en los programas de desarrollo urbano de orden municipal. Prevaleciendo que los intereses propiamente culturales y los del desarrollo integral, se conjuguen en cuanto concierne a la debida preservación y utilización del patrimonio monumental y artístico de los centros históricos.