Entra en vigor reforma para garantizar respeto e inclusión de personas de talla baja

Desde este jueves las personas de talla baja son consideradas como individuos con discapacidad que gozarán de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico estatal y no deberán padecer discriminación.



A partir de hoy entró en vigor la reforma a diversas disposiciones a la Ley para la integración de las Personas con Discapacidad, cuyo objeto es garantizar una cultura de respeto y de inclusión plena de las personas de talla baja en los sectores social, laboral, cultural, educativo y deportivo, entre otros, a partir del principio constitucional de no discriminación, y que las personas con esa condición no sólo sean visualizadas sino también atendidas para facilitar su vida digna en la sociedad.



La reforma se originó a que las personas con talla baja padecen limitantes físicas que les generan exclusiones, marginación y hasta rechazo, que como sociedad civilizada no se puede permitir, como tampoco que su condición les impida una vida plena en igualdad de condiciones que el resto de la población.



Por lo que ahora, en la referida Ley queda establecido como discapacidad física, la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, los trastornos en la talla, o cualquier otra condición física, que al interactuar con las barreras que impone el entorno social, pueda impedir la inclusión plena y efectiva de una persona en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.



También queda establecido que los derechos y libertades fundamentales que establece la Ley serán reconocidos a todas las personas con discapacidad, sin distinción por origen étnico o nacional, género, edad, trastorno de talla, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquiera otra que atente contra su dignidad.