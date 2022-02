Entre 10 y 15 empresas en Xalapa faltan de comprobar que pagaron aguinaldo

La secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), Dorheny García Cayetano, precisó que de las 120 inspecciones a empresas, principalmente industrias, para verificar que hubiesen otorgado el aguinaldo; entre 10 y 15 asentadas en Xalapa están pendientes de entregar la documentación que soporte el cumplimiento de pago."En la mayoría de los casos han cumplido y en los otros tienen la documentación pendiente, esto quiere decir que como son operativos con muy poco tiempo de antelación para que demuestren que están cumpliendo en tiempo y forma, se tardaron un poquito en tener todos los papeles a la mano", precisó en la entrevista.Sostuvo que la mayor cantidad de revisión se hicieron en el centro de la Entidad porque es donde se concentra la mayor cantidad de industrias en todos sus niveles de actividades: primarias, secundarias y terciarias y también las que prestan servicios."Tenemos alrededor de 12 inspecciones a lo largo de todo el Estado; y aquí en Xalapa entre diez y 15 (empresas), van cumpliendo cada día. Entonces los números van bajando en lugar de subir; en Boca del Río también tenemos bastante concentración pero no exceden más diez y a lo largo y ancho del Estado, cinco cuando mucho en cada zona pero son pendientes a cumplir", manifestó la titular de la STPSP.Añadió que las empresas que no tenían la documentación disponible al momento de la revisión por parte de la STPSP, tienen un plazo de "suficiente" para acudan, se organicen y puedan solventar el faltante."Esto permite que las empresas no estén en incumplimiento, hasta ahorita ninguna lo está pero se siguen estas dinámicas de condiciones generales de trabajo", enfatizó García Cayetano.En la revisión que hicieron, indicó la funcionaria estatal, encontraron que en algunos casos hubo "un sistema combinado", es decir, la dependencia a su cargo acudió de manera rutinaria a hacer la inspección pero también a petición de parte por quejas por el supuesto impago de esta prestación."En uno de ellos encontramos que la queja por falta de aguinaldo fue por una empresa que abrió en diciembre, por mucho que quisieran dar aguinaldo, la parte proporcional a un mes de abierta iba a ser compleja pero normal, entonces no era factible", comentó.