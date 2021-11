Entre alcaldes renuentes, PMA elimina basureros ilegales en Veracruz

El procurador estatal de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, destacó el importante avance que se ha tenido en los tres años de administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez en la regularización de tiraderos a cielo abierto y el establecimiento de rellenos sanitarios o sitios controlados para la disposición adecuada de los desechos sólidos urbanos.Durante entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, con motivo del tercer informe de labores del titular del ejecutivo, el funcionario estatal enumeró que en 2018, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), a través de las Contralorías Municipales, detectó 119 tiradores a cielo abierto, los cuales fueron dados a conocer a través de la Gaceta Oficial del Estado en noviembre de ese año. Del total, ya se han inspeccionado 83.“Hemos avanzando bastante, tenemos proyectado para el 2022 más o menos cinco a seis rellenos sanitarios, 10 centros de transferencia y si logramos esto, creo que vamos a estar ya muy cerca de disminuir por lo menos al 100% estos 119 tiraderos a cielo abierto”, dijo.Además, expuso que recientemente entregaron al Congreso del Estado un informe sobre el Plan de Gestión Ambiental, mismo que busca una regionalización del Estado en cuanto a distancias y lugares adecuados para la disposición final de residuos sólidos urbanos que ya tienen evaluados.“Para poder transitar de lo que son 119 tiraderos a cielo abierto a tratar de construir cerca de 30 rellenos sanitarios a lo largo y ancho de Veracruz. Lo acabamos de entregar a la Sexagésima Quinta Legislatura porque lo trabajamos con ellos y vamos a dar un informe al ORFIS y por supuesto con el respaldo del Gobierno del Estado”, dijo Rodríguez Cortés.Añadió que con el apoyo de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), se cuenta con un esquema financiero para tener recursos suficientes para resolver este problema de sitios de disposición final en Veracruz.“Cerramos este 2021 con ese documento valioso y creo que habido un gran avance en materia justicia ambiental; (…) hace 3 años que ingresamos eran más o menos 6 mil toneladas diarias de residuos, más o menos el estudio per cápita es de 800 gramos de residuos por persona, que se tiraban de manera desproporcionada en donde los municipios querían, sin una evaluación ambiental”, dijo.El titular del a PMA aseguró que con todo el progreso que se ha tenido en el establecimiento de rellenos sanitarios y sitios controlados, al menos 4 mil toneladas de basura ya se disponen adecuadamente.Recordó que los efectos negativos de la basura son los lixiviados que se van a los mantos freáticos, y que llegan a ser motivo de riesgo por la contaminación de algún cuerpo de agua, que toma el mismo ganado y a final de cuentas repercute la salud pública de los seres humanos.“Los seres humanos a través de estos contaminantes se enferman de cáncer o de alguna enfermedad de tipo renal, crónicodegenerativa y por eso vemos muchas veces que las zonas bajas como son las de Tierra Blanca, Coatzacoalcos Tuxpan, surgen estos efectos porque las aguas están contaminadas, el aire y el suelo”, puntualizó.A decir de Sergio Rodríguez, han trabajado de manera conjunta con municipios o con empresas para que estos efectos negativos de los desechos se disminuyan.Por tanto, explicó que los tiraderos ilegales están georeferenciados y bien ubicados, por lo que la empresa que tire sus residuos en estos lugares es corresponsable del daño que puedan causar, logrando luego de inspecciones marcadas en la Ley, sancionar a algunas que han incurrido en esta práctica.Los sitios controlados son tiraderos a cielo abierto que están contaminados, pero que tienen un programa de remediación que tiene un costo, de allí que buscan quién lo solucione y genere una infraestructura acorde a la NOM083 que establece las bases de su regularización, para que transiten a rellenos sanitarios o sitio controlados, definió.Después de señalar que hubo municipios que no reportaron al ORFIS basureros ilegales, y por ello están sujetos a procesos de inspección; Sergio Rodríguez afirmó que les ha costado “muchísimo” que los Ayuntamientos cumplan con lo que marca la Ley en materia de Limpia Pública.“Son tres cosas que tienen que hacer: la recolección, el transporte y la disposición final, si uno de estos tres conceptos no está hecho de manera correcta, es un daño patrimonial. Tú no te puedes gastar el dinero del fortalecimiento municipal, que es el que te permite el 115 Constitucional para resolver los servicios municipales, si no lo haces de manera correcta”, enfatizó.Para ello, acotó, se han impartido cursos y capacitaciones y posteriormente empezaron a hacer las actuaciones, en las que los alcaldes pidieron tiempo de hasta un año para resolver la problemática de los tiraderos clandestinos en sus demarcaciones.“Estamos en la parte final en donde nosotros tomamos una determinación dentro de las actuaciones legales que hemos emprendido y bueno, quién no quiera hacer lo que dice la Ley, tendremos que darle parte del ORFIS para que ellos en el curso de las competencias que tienen pues ya actúen digamos con observaciones hacia el daño patrimonial, en este caso el daño al medio ambiente que pueden haber causado”, dijo.El titular de la PMA estimó que el 70% de los municipios han firmado los acuerdos con la Procuraduría de Medio Ambiente, aunque precisó que la mayor falta de cultura al respecto “se agudiza” en la zona sur.“En Acayucan por ejemplo logramos una firma de un convenio con ellos, nos costó muchísimo trabajo, pero estamos en vías de construir un relleno sanitario allí; sin embargo, de ahí hasta las Choapas, pasando por Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, toda la zona sur, ni siquiera una presupuestación para disminuir estos efectos, tiraderos a cielo abierto que se incendian a cada rato”, refrendó.Al respecto, expresó que Coatzacoalcos está entre las dos demarcaciones que tiene las actuaciones “más fuertes” en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y en la Contraloría, exponiendo que seguramente tendrá repercusiones legales.No obstante, dejó en claro que a lo largo y ancho de Veracruz las empresas están invirtiendo en infraestructura como lagunas de lixiviados, plantas de tratamiento, torres de enfriamiento, medidas que les ha impuesto la dependencia a su cargo.El funcionario estatal encargado del medio ambiente en Veracruz, reconoció que al principio de la administración que encabeza García Jiménez fue muy difícil la procuración de justicia en materia ambiental, aduciendo que en muchas ocasiones las personas no valoran ni ven a este ente.Y es que dijo, es complicado aplicar esta justicia, ya que a lo largo y ancho de Veracruz hay muchas empresas y desarrollo, lo que implicó realizar inspecciones a las actividades económicas para que se hicieran de manera sustentable, lo cual reiteró, “no es nada fácil”.Al agradecer el respaldo del titular del Ejecutivo, expuso que esto permitió que en este 2021 más de 130 empresas se sumaran a las auditorías ambientales, como fue el caso de la alemana Holcim Apasco, y luego de detectar que era de la competencia estatal, se está trabajando en medidas de remediación y de mitigación para que sus activiades tengan efectos menos agresivos contra el medio ambiente.“Se firman convenios a un año, a largo plazo, y esto nos permite hacer visitas periódicas, ya no con multas, sino con trabajo conjunto para precisamente que el proyecto MIA o los permisos se vayan cumpliendo al pie de la letra”, destacó.El procurador de Medio Ambiente de Veracruz aseguró que gracias a los Fondos de Remediación se han podido realizar campañas de reforestación; limpieza de lagos, lagunas y cuerpos de agua, entre otras aciones que anteriormente no se llevaban a cabo.“Todo eso es gracias a este liderazgo que encabeza el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez y creo que en esta ruta, ya tenemos planes, programas, una forma de trabajar, ha sido bien aceptada con las empresas”, aseveró.Finalmente Rodríguez Cortes destacó la riqueza hídrica, natural, la biodiversidad, producción agropecuaria y desarrollo económico que tiene el Estado, rubros que a su decir se verán favorecidos en estos tres años que restan al Gobierno Estatal, con resultados cuantitativos y cualitativos para la sociedad veracruzana.