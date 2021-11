Entre Buen Fin y “puente”, se pierde interés en la Revolución Mexicana: Iglesia

Con la atención acaparada en el ambiente mercantil de “El Buen Fin” y más metidos en el puente vacacional que concluye este lunes, debido a que se adelanta el día inhábil del 20 de noviembre, “lo más seguro es que lo que menos interesa es saber sobre la Revolución Mexicana”, lamentó el sacerdote Florentino Lucas Valdez.En un breve análisis del movimiento armado en el contexto del 111 aniversario, el párroco encargado de la Catedral de Tuxpan dio la pauta para hacer una invitación a no pasar por alto el sentido social de dicho suceso.Lucas Valdez compartió que aquella intención de dar “a la Nación un sustento legal necesario para una vida social y política ordenada y justa, se logró solo en parte”.Se reconoce, apuntó, “el intento de proteger los derechos humanos, la defensa de la integridad territorial y de los derechos de los trabajadores. Una nación es siempre un proyecto no acabado”.En su investidura, el sacerdote menciona que se admite que en la lucha armada muchos cristianos se condujeron con violencia.“Los católicos, aunque miramos siempre la Jerusalén Celeste, sabemos que ésta en parte se consigue con la construcción de una ciudad terrera justa y solidaria”.El vicario citó que los obispos mexicanos en la carta pastoral “Conmemorar nuestra historia desde la fe para comprometernos hoy con nuestra patria”, comparten que “la Revolución Mexicana intentó configurar un pueblo democrático y más justo”.En esto, recopila, “los católicos participaron activamente en la búsqueda de una sociedad más justa y democrática” a través de grupos e instituciones católicas de orientación social, lo que no gustó a los constituyentes más radicales, dijo.Por ello, añadió, “limitaron y proscribieron las actividades y participación pública de la Iglesia, llegando a negarle toda personalidad jurídica en la Constitución de 1917”, aunque los católicos percibieron “el fruto de sus luchas en la redacción del artículo 123 de la Constitución, donde reconocieron la doctrina de la Rerum Novarum, que había sido su gran bandera a favor de la justicia social”, concluyó Lucas Valdez.