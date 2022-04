Entre católicos, hay que cuidarse como hermanos: Arzobispo

En la homilía de este domingo, el arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, pidió a las y los fieles a ser “gemelos” del prójimo y pensar en éste como si fuese un hermano o hermana.“Cuando uno habla de gemelos o gemelas, son personas que saben ellos qué es tener un hermano o una hermana. Un gemelo o gemela no se puede pensar él o ella sin el hermano o la hermana. Nunca en su vida, desde el seno de la mamá, se ha pensado como un egoísta o un individualista. Toda su experiencia es de fraternidad”.En la Eucaristía por el 2º Domingo de Pascua, Patrón Wong admitió que a veces las personas se alejan de sus hermanos, de su familia, de su iglesia o de la comunidad, y siendo gemelos, no se puede existir sin los hermanos o las hermanas.“Cada domingo nos reunimos con nuestros hermanos, lo podemos hacer individualmente pero como nuestra fe, nació en familia, comunidad, como Iglesia no podemos vivir una fe individualista. Somos hermanos”.A lo que insistió que cada católica y cada católico tiene que ser un “gemelo” de Jesucristo en el discipulado.El Arzobispo evocó el ejemplo de Tomás, llamado también “El Gemelo”, en el Evangelio de Juan (20; 24), pasaje bíblico en donde el Apóstol expresa una incredulidad semejante a la de la persona común de nuestros días.“No nos interesa el testimonio de los demás, de lo que digan los demás, yo quiero tocar (las heridas de Cristo) y retamos a Dios y con Tomás, Dios es tan misericordioso, tan bondadoso, que nos dicen aquí están mis manos y mi pecho y mete tus manos en mi herida”.Dijo que no siempre Jesús responde con milagros o apariciones, sino con un incremento de la fe “en medio de las heridas y nos hace experimentar que nuestras heridas están las heridas del cuerpo glorioso de Jesús” abundó Patrón Wong a la congregación de la Catedral Metropolitana.“Por eso somos gemelos de Santo Tomás en la fe pero también somos gemelos de Santo Tomás en la fraternidad. Tomás es nuestro gemelo en la fraternidad, nunca solos”.